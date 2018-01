1.7 mdp restauración de pila con 2 tipos trabajando

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – La “Pila” de Chiapa de Corzo, costará su restauración 1.7 millones de pesos, por colocar algunos ladrillos que se cayeron y otros más que se aflojaron, la obra es hecha solamente por dos hombres y dos andamios; mismos que dilatarán el tiempo necesario.

La restauración, inició el pasado 17 de enero, aunque la fuente se cerró desde dos meses atrás, bajo el argumento de que es considerada como zona de riesgo, aunque en realidad, no se había tocado nada de ella, tal como ocurre con las demás iglesias que datan de mil 600 en adelante.

Lo dado a conocer por el INAH, el monumento no presenta un daño serio, aunque se mantiene cerrada porque se inicia la restauración y porque la gente no cuida de ella, eso hará que se mantenga en buenas condiciones, hasta que se reabra al público en meses más adelante.

Por lo que refiere a la situación de los ladrillos que se denominan punta de diamante, estos están intactos, lo mismo ocurre con la fuente en general, los bebederos donde se encuentran las caras y el torreón, lo que presenta daños estructurales es la parte alta, no así la cúpula.

Por lo que refiere al mantenimiento habrá algunas modificaciones, como el hecho de no poder ingresar para sentarse, rallar, pintar, agredir los ladrillos, tampoco para quienes estén vendiendo y cosas por el estilo, ya que atacan al monumento, que data desde la llegada de los españoles.

Así mismo, se está presentando observaciones ante el INAH, para que se regrese a la situación natural de la “pila”, ya que lo que se hizo, es burdo y carece de toda realidad, lo único que se logró es poner más en riesgo al monumento, porque el nivel se bajó exponiendo a la misma, ante cualquier sismo.