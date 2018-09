160 mdp envió SAT y nadie sabe de ello

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Los cerca de 160 de millones de pesos que envió la Secretaría de Hacienda (SHyCP) a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para la reconstrucción en Chiapas, no se aplicaron para el fin y no fueron entregados en muchos casos.

El sismo del pasado 7 de septiembre, incluso el presidente de México Enrique Peña Nieto, arribó al municipio de Cintalapa un 15 de septiembre, para así poder dar a conocer frente a los damnificados que no estarían solos y que su gobierno estaría con ellos en todo momento.

Sin embargo, al cumplirse un año del movimiento, no solo este sino otros municipios, dieron a conocer que no ha llegado la ayuda como se ofreció, aunque si siguen las promesas, las últimas fueron en el proceso electoral, a cambio del voto a favor de cada uno de los candidatos.

El documento de la dependencia federal, marca que se destinó ese momento para Chiapas, tomando en cuenta la situación que se vivía en ese momento, sin embargo; en algunos casos esa como otras dependencias han indicado que en efecto se comprobó el gasto y que esas viviendas fueron reconstruidas.

Según la información del SAT, son 1 mil 910.4 millones (el 48.93%) de lo recaudado, que el organismo detectó que no se gastaron en la atención de los afectados. Si se suman esos 1 mil 910.4 millones con los 857.6 millones que incluyeron en el rubro de “otros” gastos, da un total de 2 mil 767 millones de pesos de los que se desconoce en qué se aplicaron.

De esa cantidad, 844.8 millones fueron destinados a Viviendas; a Alimentos, 169.1 millones; a Servicios Médicos 75.9 millones; a Acciones de Rescate 31.9 millones; a Patrimonio Cultural de la Nación se destinaron 15.4 millones y a Servicios Funerarios, 124 mil 206 pesos.

El informe de transparencia del SAT, refiere que solo cinco de las 677 donatarias fueron las que concentraron 38% de los recursos para los damnificados, es decir 1 mil 484.9 millones de pesos.