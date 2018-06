2 mil maestros a Cdmx dice CNTE

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- En el segundo día, los maestros tomaron las emisoras de radio y televisión y toma de caseta, para difundir el porqué del moviento y se envió 2 mil mentores a la Ciudad de México, dio a conocer la mesa de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Los maestros, indicaron que se hará un brigadeo en la Caseta en Chiapa de Corzo, sin embargo; no habrá bloqueo ni acciones que vayan contra los ciudadanos, en este caso usuarios de la vía de comunicación; por espacios de 8 horas, aunque también se hará en la caseta de Ocuilapa y Coita.

Los medios de comunicación donde asistieron fueron canal 5, canal 10, megacable; las radiodifusoras Valanci, Radiorama, Máxima, Radio Núcleo, en todas ellas, que son parte de las consesiones otorgadas por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Sobre el recorrido por las escuelas, donde aún están laborando, el argumento es que el cierre es total; ya que consideran que son “charros”, que están en franco apoyo al gobierno federal, sirven dicen ellos, al Sindicato que está en manos de la Secretaría de Educación Pública, (SEP).

No hay reporte de agresiones, ni de escuelas cerradas; a pesar de que el anuncio fue ese, en la ciudad si hay algunas instituciones que sí están laborando, aunque se presupone que se sumarán al paro poco más adelante, solo están en el cierre de su ciclo indicaron.

Desde el Centro de la ciudad, se levantó una antena, para transmitir una emisora por la 98.5 de F.M., lo mismo se hará con las secundarias técnicas, el trabajo no es solamente aquí, ya que asistirán a la Ciudad de México, un promedio de dos mil mentores para participar en las manifestaciones.

“No vamos a permitir que se de una agresión más a los compañeros”, expuso desde las 6 con 30 minutos, al verificar que todo estuviera correcto, en el parque central, donde se pronunció en contra del gobierno federal, quien ha mantenido una cerrazón en particular con ellos.