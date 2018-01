3 independientes al gobierno de Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Podría llegar a cien los inscritos para ocupar los cargos de gobernador, diputados locales y presidentes municipales, de manera independiente; rebasando en todo momento a los que representarán a los partidos políticos en el proceso de julio próximo.

Uno de los que aspira es, Jesús Alejo Orantes Ruíz, quien es originario de Venustiano Carranza, lugar que ha tenido una serie de confrontaciones con la OCEZ y otras agrupaciones, que lo señalan de cacique, ladrón y asesino, aunque no se le ha comprobado nada.

José Armando Padilla Valdívia, es otro que se inscribió, en ambos casos, tendrán que mostrar la documentación de una cuenta bancaria, una asociación civil y las firmas que tendrán que lograr para poder colocar su nombre dentro de las boletas electorales que se tendrán listas un mes antes de la elección.

Finalmente, Horacio Culebro Borrayas, abogado de profesión y enemigo del gobierno por convicción, ha estado detenido por acusar al gobierno del estado, logró algunos casos resolver a través de controversias constitucionales, a favor de la sociedad chiapaneca y contra las autoridades.

Para los ayuntamientos, un pastor también decidió seguir por el camino de la política, sin abandonar su credo, esto a pesar de que la Constitución prohíbe, él determinó que esto se logrará por la vía independiente donde no hay restricción alguna para quienes así lo deseen.

En el caso de Tuxtla Gutiérrez, 8 aspiran ocupar desde la presidencia municipal hasta, regidurías; sin embargo, aunque pasen, no necesariamente los coloca como triunfadores, a pesar del número de firmas que logren colocar ante el IEPC, ya que determinará la función total.

Son 6 para diputados locales por Tuxtla, de esos, van por el lado oriente la mayoría, sin embargo; el peso partidista es mayor de quienes están en el partido gobernante y de oposición, por lo que no tienen posibilidad alguna de lograr un escaño dentro del congreso de Chiapas.