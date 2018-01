4 meses y nada de avance por sismo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- A casi 4 meses del sismo que sacudió Chiapas y a México; aún no se ha logrado consolidar las viviendas, algunos casos por la corrupción y otras por la desesperación que han caído los ciudadanos, sobre todo en zonas pobres.

La Iglesia católica, habla de que son 2.3 millones de mexicanos víctimas del terremoto, en todos estos casos se tiene que reconstruir sus Vidas. La lucha continúa, “nuestros hermanos que viven en refugios necesitan tu donación ahora” dice, puede ser en efectivo o en alimentos, ropa, medicamentos, esto no ha quedado en el olvido, se tiene que seguir trabajando.

Para la Iglesia a través de Caritas y otras instancias religiosas, dicen que con la ayuda se ofrece una mano a quienes hoy tienen que reconstruir sus vidas, no es solo el hecho de que tengan un recursos para iniciar la reconstrucción, es también el concluir sus viviendas y enfocar el interior de las mismas.

Son en todo México 2.3 millones de afectados, 250.000 viviendas dañadas, más de 6 estados damnificados, 24.000 personas viviendo en refugios, 1.500 Iglesias con daños totales o parciales, en este último los frailes, seminaristas y demás, están haciendo su parte para levantar sus propios espacios.

“Desde el inicio de esta tragedia, y gracias a la generosidad de nuestros benefactores, ACN en coordinación con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha podido responder con ayuda material en algunas de las regiones afectadas. Pudimos provisionar con refugio a cientos de afectados mediante la compra de lonas resistentes, alimento, agua, artículos esenciales de aseo y medicinas”.

Sin embargo, la gran preocupación es el porvenir; el terremoto no dura segundos, puede durar años para muchas familias si no reciben el apoyo necesario para reconstruir sus hogares y retomar sus vidas, la Iglesia llama a no olvidar los efectos del terremoto del 7 y 19 de septiembre.

En el terreno religioso son:

1.500 Iglesias católicas reportadas con daños parciales o totales.

24.000 víctimas, mexicanos que perdieron todo, viven en refugios temporales, en malas condiciones.

2.3 millones de personas afectadas por el terremoto.

97 municipios declarados en emergencia en Chiapas, 41 en Oaxaca

ACN es una Fundación Pontificia