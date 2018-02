Chiapanecos padecen hambre; no les alcanza para la canasta básica

De acuerdo con el presidente de este organismo empresarial, en el estado necesitamos “un golpe de timón” para corregir el problema

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 16 de febrero (El Estado).- En la actualidad, los chiapanecos padecen de hambre porque el salario que obtienen no les permite adquirir por completo la canasta básica, ahora los “focos rojos” se han encendido en el estado por esta situación, declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), David Zamora Rincón.

Al recordar que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en Chiapas el 71.3 por ciento de la población tiene ingresos menores para comprar la canasta básica, dijo que esto es un reflejo de la falta de políticas públicas adecuadas, porque se está afectando de manera directa en el bolsillo de la ciudadanía.

Puntualizó que lo único que reflejan estos números es que los chiapanecos necesitan asistencia gubernamental para comer, sin embargo, se trata de un tema alarmante, porque la improductividad sigue avanzando.

Incluso, lamentó que estos números contrasten de manera considerable con los discursos que ofrecen los gobiernos; por esa razón, hizo un llamado a los diferentes representantes gubernamentales, en el sentido de que los programas sociales no están funcionando y no han mejorado en nada la situación salarial en Chiapas.

De acuerdo con el representante de un sector de las Cámaras Empresariales, es necesario dar “un golpe de timón” para corregir este problema y se privilegie la creación de nuevos empleos a través de la iniciativa privada, pero este gremio requiere certeza jurídica y legal.

Enfático, agregó que ahora el Presupuesto de Egresos le “pegó” de manera directa a los rubros de construcción, sector que abona al desarrollo económico de Chiapas y a la generación de empleos, pero sí se benefició a dependencias que son asistencialistas.

“La estrategia de seguir gastando en el gasto social nos está dando como resultados que una parte importante de la población no tenga para comprar la canasta alimentaria, donde la pobreza se sigue incrementando”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado de atención al gobierno para que apliquen el Estado de Derecho de manera irrestricta, pero también a que atiendan de mejor manera la generación de empleos en Chiapas, de lo contrario, este problema puede generar otras consecuencias como el incremento en las actividades ilícitas.