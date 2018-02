50 escuelas piratas en Tuxtla Gutiérrez

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Al menos unas 50 escuelas “piratas”, ofrecen estudios en dos años, que va desde la secundaria hasta preparatoria, estas anteponen el logotipo de la SEP, para poder confundir a las personas que están deseosas de concluir sus estudios.

De acuerdo con autoridades y abogados, esto es un delito de fraude, por lo que son los afectados, quienes tendrán que hacer la denuncia correspondiente para poder la Procuraduría actuar en consecuencia, caso contrario no se puede actuar; ya que es un asunto entre particulares.

Sobre el uso de las siglas y logotipo de la SEP, la dependencia solamente confirma que ellos no autorizan permiso ni RVOE, estas personas las usan en efecto para el engaño de ciudadanos, que tienen que pagar cierta cantidad para poder hacer realidad la documentación que no emana de la Secretaría.

En este caso, quienes entregan la documentación, cometen un delito al falsificar los sellos y firmas, mientras que el que obtiene el documento, también es sujeto a investigación luego de presentar un título que no tiene, por ello se invitó a los ciudadanos, primero a asistir a las dependencias de educación tanto estatal y federal para que sepan si es o no legal la escuela a la que asisten.

Todas las escuelas “piratas”, están en viviendas arrendadas, por lo que no cuentan con zonas de emergencia, salones adecuados, estacionamientos, áreas de recreación, baños apropiados entre otros, esto como parte de los requerimientos que señala la SEP y la SE.

Dentro de la documentación falsa, se habla que cada 6 meses, egresan unos mil 500 personas, más aquellos que están en los municipios que presentan igual situación, principalmente aquellos que están situados en la Costa, Soconusco, frailesca, Centro, Norte y Fronteriza.