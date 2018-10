68:¿Qué cambió? ¿Qué permanece?/Noé Farrera Morales/Quién es Quién

Fiesta, alegría y ambición

A medio siglo de distancia, recordar las imágenes del movimiento estudiantil mexicano, nos empuja sin opciones a protestar contra la pobreza de tiempo presente.

Es un desplante necesario. Quienes lo vivimos estamos obligados a traer a la escena la fiesta alegre y libertaria, y el sello ahogado en sangre de aquella explosión democrática. Pasado medio siglo, estamos obligados, también, a reflexionar con la cabeza fría, a ir más allá del hecho obvio de que entonces fuimos libres y buscábamos con la vehemencia, de los años tiernos, una sociedad más justa, mientras que ahora la utopía parece desaparecer y nos hundimos en la corrupción, en la pobreza y en la violencia, no sólo de los poderes contra las personas, sino de unas personas en contra de otras.

¿ Por qué los cambios que han tenido lugar en México, no fueron en la dirección que anhelábamos hace 5 décadas?. Podríamos preguntarles a muchos españoles si, a pesar de sus crisis separatistas, y mobiliarias y de empleo, el país que querían al salir de la dictadura es el país que tienen. Seguramente las respuestas positivas serían muchas más que aquí, aunque ambos países se encontraban en aquellos años en parecidos índices de desarrollo, como lo han pronosticado los economistas.

¿ Estaríamos de acuerdo en que nuestra apertura indiscriminada al mundo global ha sido salvaje mientras que la Europa desarrollada, fue más solidaria con los países del sur? ¿Estaríamos de acuerdo en que la explicación va también por el lado de que hemos sido una sociedad civil débil para controlar a los poderosos en su megalomanía, en su corrupción y en que el retiro concomitante del estado dejó libre terreno al narcotráfico y a la violencia? Entorno a esto los mexicanos estamos abrumadoramente de acuerdo, sin duda. ¿Pero estaríamos tan alegremente de acuerdo en que siendo víctimas de la globalización y del imperio de la corrupción y la violencia, mucho de nuestro fracaso se encuentra en que los jóvenes de aquella generación y de aquella epopeya hemos sido víctimas también de nosotros mimos, de nuestra cultura estatal, de nuestra fascinación por el vértice, nuestra ambición de poder?

A Todos maravilló en aquel otoño que un estado poderoso, producto de una conflagración tumultuaria y mortífera como la Revolución Mexicana, fuera puesto en jaque por un levantamiento juvenil. Las Olimpiadas estaban en puerta, era la primera vez que un país de poco desarrollo tenía el honor de organizar tal evento y aunque estado y sociedad veíamos la oportunidad para mostrarnos como un país moderno, no lo logramos, no pudimos romper con la intransigencia del poder ni por la urgencia por desalojarlo. La reacción del ogro fue desgarradora y, a pesar del hermetismo informativo, cuando despertamos de la euforia olímpica, nos encontramos horrorizados con las decenas de jóvenes destrozados. La matanza del ejército en Tlatelolco, se convirtió en una herida abierta y secular: habíamos fracasado, no éramos terreno fértil para la democracia. Una vez más, como en las luchas sociales precedentes, el evento concluía en las cárceles, en los hospitales, en los cementerios, en la persecución. Saturno devorando a sus hijos, el tlatoani ordenando el sacrificio. El 68 una revolución mundial.