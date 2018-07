7 mdp del PAN en manos de pastor

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- De acuerdo con los primeros resultados de la auditoría al Partido Acción Nacional en Chiapas, existe un monto de cerca de 7 millones de pesos, que no han podido ser comprobados, esos gastos se ejercieron en la corta etapa de Janet Ovando Reazola, como dirigente de este instituto político.

El Comité Nacional del blanquiazul, determinó que hay un tiempo perentorio para poder dar a conocer en que se gastó ese dinero, caso contrario podría suspenderse los derechos políticos de quien fuera la presidenta del partido y que hoy busca la diputación local plurinominal en la 67 legislatura.

En tanto que los militantes que fueron expulsados, argumentan que está en tela de duda, porque el Comité Nacional pareciera poco importarle que pasará con el Partido y está más afligido en que se recupere el dinero que la dignidad del Instituto Político de Chiapas, antes de desaparecer.

Para algunos, Ovando Reazola, podría regresar a la dirigencia en unos meses más, para otros, simplemente las cosas podrán pasar a mejores condiciones, se habla de varios que podría ocupar la cabeza del partido entre ellos Francisco Rojas, Enoc Araujo y Juan Aquino.

Sin embargo, pocos son los que quiere recibir, debido a que no hay con que trabajar, los despidos fueron injustificados y en vez de pagar, prefieren reincorporar a la gente que sí trabajaba al interior del instituto político, que hoy cuenta con no más de 5 mil militantes en todo el estado.

Los comités municipales, desaparecieron y para los que fueron expulsados, el dinero está en manos de la iglesia protestante de San Cristóbal de las Casas, donde vive el pastor de la ex dirigente y futura diputada local.