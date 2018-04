A 15 días de haberse entregado, no aparece el V Informe de MVC

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 10 de abril (El Estado).- A 15 días de haberse entregado al Pleno de la LXVI Legislatura del Congreso del estado de Chiapas, el V Informe de Gobierno del gobernador Manuel Velasco Coello no ha sido publicado en la plataforma institucional correspondiente.

Cabe destacar que la tarde del pasado 26 de marzo el Jefe del Ejecutivo estatal entregó el documento con dicho Informe, esto en presencia de Eviel Pérez Magaña, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien acudió en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

En este sentido, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, recibió de manos del gobernador Velasco Coello el V Informe de Gobierno, quien lo felicitó por el gran trabajo realizado no solo en el último año, sino en los poco más de cinco que ha comprendido su administración.

El mandatario chiapaneco destacó las acciones relevantes del último año, sobre todo en lo correspondiente a los Ejes que han regido su Gobierno, que son Gobierno Cercano a la Gente, Familia Chiapaneca, Chiapas Exitoso y Chiapas Sustentable.

Manuel Velasco, por más de una hora, ante los diputados locales, federales, presidentes municipales, miembros del Gabinete legal y ampliado, así como gobernadores de otros estados, funcionarios de la administración pública y municipal e integrantes de los medios de comunicación, expuso su Informe.

Sin embargo, hasta este momento no se ha publicado el documento del V Informe de Gobierno en la plataforma donde se encuentran los demás Informes, que es http://www.chiapas.gob.mx/informe/, en el que se encuentran el Primero, Segundo, Tercero y Cuarto.

Ya van 15 días desde que Manuel Velasco entregó el documento, pero desafortunadamente no hay forma para consultar el último.