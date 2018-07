A 20 pesos la tortilla por culpa de MASECA

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El kilogramo de tortilla aumentará a partir de agosto 5 pesos más, debido a que la maseca también aumento su costo a 400 pesos más la tonelada, dieron a conocer algunos industriales de la masa y la tortilla, que mostraron preocupación por esto.

Asegura uno de ellos Víctor Manuel Velazquez, que ya no es el negocio de antes, pues hoy la gente prefiere pan o simplemente no comer tortilla, porque las condiciones no son las adecuadas para la economía familiar, hoy se vende casi 50 por ciento menos que hace 7 años.

Una tortillería se abría a las 4 de la mañana y se cerraba a las 3, hoy ya no tiene caso tener tanto tiempo, sobre todo porque la gente dejó de consumir, primero se llevaban en su manta hasta 3 kilos en algunos casos, hoy uno y eso para ellos es perdida, pues hay que pagar todo.

Ejemplificó el caso de la luz, el gas, agua, lo que cobra el gobierno a través de salubridad, las inspecciones en ocasiones de PROFECO, entre muchos más, que termina siendo más el problema que el beneficio, a los empleados hay que darles de alta y eso cuesta.

La familia Cancino indicó que tenían varias tortillerías, hoy con una tienen mejor para poder repartir en motos, porque es mejor así que tener varios negocios con gastos suntuosos, por eso ahora, con una sola empresa tienen para vender en cada uno de estos espacios que cerraron.

Por su parte algunos consumidores, explicaron que siempre es así, que están acostumbrados y que al final, de todos modos tienen que comprar porque es su alimento diario, no les queda de otra, además es de lo más barato que ellos pueden consumir, aunque sea con sal y chile.