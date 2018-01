A 24 años de la aparición del EZLN

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dijo un “¡YA BASTA! de vivir con tantas injusticias y muerte, y así dimos a conocer al pueblo de México y al mundo nuestras demandas de Democracia, Libertad y Justicia para todos, que lo dijimos en nuestras demandas de tierra, trabajo, vivienda digna, alimentación, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz”.

En voz del comandante Moisés, leyó que ahora que la violencia está en todas partes y asesina a mujeres y niños, a ancianos y jóvenes, y hasta la madre naturaleza es víctima. “Porque les pregunto ¿Quién tiene una vida digna? ¿Quién no tiene la angustia de que puede ser asesinada, robado, burlado, humillado, explotado?”.

Moisés en un amplio documento insistió “Nuestras demandas son justas y, como lo dijimos públicamente hace 24 años, no son nada más para nosotros los pueblos originarios o indígenas, sino que cualquier gente que no sea criminal o tonta, o las dos cosas, sabe que son demandas justas y que cada vez son más necesarias y urgentes”.

“O sea que como que, para el capitalismo, la resistencia y la rebeldía es como una enfermedad que lo ataca, lo pone de malas, le da dolor de cabeza, le da una patada en los coyolitos, le escupe en la cara. Lo pone mal, pues”.

De acuerdo con el documento, el mal gobierno, los vanguardistas paramilitares y los ricos nunca a ellos los van a dejar vivir en paz, buscarán mil formas para destruir y acabar la organización y las luchas del pueblo, porque en estos últimos años han crecido sin medida los crímenes, la persecución, desapariciones, encarcelamientos injustos, represiones, desalojos, torturas y asesinatos, sólo mencionar algunos como San Salvador Atenco, Guerrero, Oaxaca, Ayotzinapa, entre otros.

El INICIO

Los conflictos entre etnias, la división religiosa y partidista, fueron causa de constantes enfrentamientos entre los mismos indígenas de Chiapas, solo cuando se organizaban, provocaban disyuntivas con el gobierno en turno.

La historia marca, al gobierno de Absalón Castellanos Domínguez, un ex general que provocó la muerte de cientos de ellos, la mayoría tzotziles y otros tzeltales, que se revelaban por las políticas en contra de ellos, como el caso de uso de las tierras en particular.

Otro de los que fue duro con ellos, están los ex gobernadores Manuel Velasco Suárez, al que se le calificó quien intentó aniquilar a los lacandones, a él se le sindica de la desaparición de gran parte de la reserva ecológica, pero también de otros pulmones como el que se sitúa en la parte central, donde hoy está la presa hidroeléctrica denominada La Angostura.

La aparición del EZLN hace 24 años de manera abierta en contra del gobierno federal, ya lo había hecho antes, cuando se cumplió 500 años de la llegada de los españoles a Chiapas, miles de indígenas aparecieron en San Cristóbal de las Casas, para derribar la estatua de Diego de Mazariegos, fundador de esa ciudad gélida.

Ante la aparición del Sub comandante Marcos, el 1 de enero del 94, también aparecieron organizaciones afines, se sumaron ciudadanos, todos ellos en un marco de resistencia oficial, cansados decían de la forma de actuar del gobierno a quien calificaban de represor en todo momento.

Lo que inicio como un movimiento revolucionario para la recuperación de tierras, terminó siendo un movimiento social filosófico, donde intervino la CONAI, COCOPA, la Iglesia Católica, en particular la diócesis de San Cristóbal al mando de Samuel Ruíz García y un grupo de catequistas y sacerdotes.

También escritores e intelectuales, entre ellos Oscar Oliva, Juan Bañuelos y Andrés Fábregas fueron coparticipes de encontrar solución a un conflicto que naciera desde siglos atrás, pero que finalmente estalló en el 94.

Los primeros detenidos fue Javier Elorriaga Verdegué y Sebastián Enzitn Gómez, este último ya desligado del movimiento insurgente, fueron 12 días de combate; por un lado, se dijo que el Ejército Mexicano había logrado desestabilizar a los rebeldes y era necesario el cese al fuego.

Sin embargo, ex militares explican que durante el conflicto, ellos Vivian en condiciones difíciles, no estaban adiestrados para guerras, en los primeros días, fueron sufriendo bajas constantes, al grado de que muchos decidieron abandonar las fuerzas castrenses, esto orilló al Presidente Carlos Salinas, ordenar incremento hasta del 100 por ciento de sueldos, para que los soldados no huyeran de esas filas.

Los militares hoy retirados, algunos de fuerzas especiales; dijeron que aguantaron hambre, frío, todo para evitar que el EZLN triunfara, pidieron resguardar su identidad, para poder declarar lo que había pasado en estas tierras del Sur de México.

Recuerdan que en combates, el EZLN usaba tácticas de guerrilla, lo que hacía que el Ejército Mexicano cayera en su juego, en una ocasión, señalan, los de Rancho Nuevo avanzaban por un extremo y por el otro contrario a ellos los elementos de Oaxaca, el ELZN en medio, provocó y logró que ese día se diera una cantidad de bajas del Ejército Mexicano, pues enfrentó a los dos grupos.

La única forma de acabar con ellos fue vía aérea, solo así se logró que los rebeldes a través de la CONAI y COCOPA, determinara el cese al fuego con el gobierno federal, que estaba en ese entonces en el ojo del mundo a través de medios de comunicación internacionales.

Los soldados, fueron trasladados desnudos a Tuxtla Gutiérrez, en un lugar conocido como la Chacona, amontonados, la orden, dicen los ex militares, fue para que si alguien veía, entendiera que eran zapatistas y no militares.

Poco a poco, fueron siendo detenidos cientos de indígenas, trasladados a los penales de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, ahí nació la voz de Cerro Hueco, cárcel de la capital de Chiapas, el vocero Abelardo Méndez Arcos, como muchos de aquel entonces, optaron por ponerse al margen del movimiento, su tiempo aseguran ya pasó.

Los beneficios, fue conocer España, otros más Francia, algunos hasta lograron casarse con mujeres de esos países, otros más, solo pasearon y regresaron.

El EZLN, consolidó un largometraje, habla sobre la vida del indígena, donde queda claro que no es Marcos, ni la Iglesia, ni el gobierno, ni los extraterrestres, quienes vendrán a cambiar al mundo, sino que uno es quien tiene que cambiar para que lo demás cambie.

Aparecieron en el 96 al 98, grupos armados denominados paramilitares y guardias blancas todos del PRI y del gobierno, entre ellos Desarrollo Paz y Justicia, Chinchulines, Cabezas Rojas, entre otros, que dejaron un promedio de poco más de 2 mil muertos indígenas en municipios como Tila, Sabanilla, Tumbalá y Chilón.

En el proceso electoral local, el EZLN colocó a su primer candidato al gobierno de Chiapas, fue Amado Avendaño, periodista de San Cristóbal de las Casas, crítico y enemigo del gobierno por su actuar en contra de la sociedad. El segundo candidato fue María de Jesús, Marichuy pero ahora a la Presidencia de la República,

El EZLN, ha logrado hacer una gira por el país, su avance, es circunstancial, sabe dónde le siguen y donde lo ignoran, es de los pocos que ha logrado ingresar al Congreso de la Unión, así con el rostro cubierto.