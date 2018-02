A 5 meses del terremoto, niños de Tuxtla siguen recibiendo clases en la calle

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 15 de febrero (El Estado).-Niños y niñas de la escuela primara Jaime Torres Bodet, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, continúan recibiendo clases en las calles y en aulas improvisadas construidas con madera, nailon y lonas, esto, luego de que las aulas resultaran afectadas por el sismo de 8.2 grados que cimbró Chiapas el 7 de septiembre de 2017.

El director de dicho centro educativo, Gustavo Cárdenas Pascasio, llamó a las autoridades correspondientes para aplicar los recursos que se requieren para la reconstrucción y remodelación de la escuela para que las clases se reanuden correctamente.

Dijo que la Secretaría de Protección Civil del estado dictaminó que las aulas no pueden ser habilitadas porque esto representa un problema para la seguridad de los alumnos, docentes y demás trabajadores.

“Lo que estamos pidiendo es esto, la aplicación de los recursos porque las condiciones en que están los alumnos no es la adecuada”, dijo.

Mencionó que las aulas improvisadas fueron construidas con el apoyo de los padres de familia y, aunque reconoció que han obtenido algunos apoyos por parte de la federación y el estado, como la instalación de un aula móvil y una provisional, dijo que estas dos últimas les han dado otros problemas.

Y es que, aunque cuentan con sistema de aire acondicionado, dijo que necesitan pagar cerca de 6 mil pesos para su instalación, dinero con el que no cuentan; por esta razón, los estudiantes tienen que padecer las inclemencias del tiempo, principalmente en los días calurosos.

Por otra parte, informó que la escuela fue demandada por la señora Maria Elena Lessieuro de Orantes, por el uso que la escuela está haciendo de un terreno (colindante) en el que también instalaron aulas de clases.

“Hay dos lotes acá que no le corresponden a la escuela y que en estos momentos los está peleando; quiere los terrenos, aunque por muchos años la escuela los ha utilizado; de acuerdo a la demanda estos terrenos le pertenecen.”

En este sentido, aclaró que el uso de los terrenos es provisional y de ninguna manera pretenden apropiarse.

Finalmente, llamó a la Secretaría de Educación y las demás instancias correspondientes para que se ejecuten los recursos para la reconstrucción y remodelación de esta escuela ubicada en la colonia Santa María la Ribera, en la zona Sur Oriente de la capital del estado de Chiapas.