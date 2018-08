A clases un millón 858 mil alumnos en Chiapas

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 19 de agosto (El Estado).-Como parte de las actividades académicas, este lunes 20 de agosto en Chiapas regresarán a clases un millón 858 mil 370 alumnos de diferentes niveles educativos, cifras que facilita la Secretaría de Educación en el estado.

Esto se da después del receso que tuvieron los estudiantes en las vacaciones de verano; ahora las más de 19 mil escuelas con las que cuenta la entidad, comenzarán sus actividades.

En medio de toda esta situación, se ha generado una polémica toda vez que los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informaron que, en por lo menos 15 mil escuelas, las clases iniciaron desde el pasado 15 de agosto.

Como parte de la implementación de la Reforma Educativa, la cual se ha venido impulsando por parte del gobierno federal desde el 2013, se tiene la intención que en este ciclo escolar se arranque con el nuevo modelo educativo.

No obstante, a esta situación no solamente se han opuestos los maestros de la disidencia, que han calificado el proyecto nacional como una forma de privatizar la educación, también lo han hecho los profesores normalistas.

En contraparte, en días recientes la CNTE aseguró que ellos trabajarán con un Propuesta Educativa que diseñó el magisterio y que, incluso, incluye un nuevo calendario de actividades.

La formación de alumnos en Chiapas se ha visto pausada por diferentes conflictos sociales que van desde la suspensión de clases por movilizaciones de la Coordinadora, hasta el retraso que ha presentado la Secretaría de Educación con distintos profesores, tanto interinos como de base.

Tan es así, que este inicio de clases que se tiene previsto para este 20 de agosto se puede ver opacado por las movilizaciones que anunciaron docentes del Tele Bachillerato Comunitario, porque el gobierno del estado mantiene adeudos millonarios con ellos.

La suspensión de clases también se replicará en las Normales del estado, porque 500 docentes no tienen salarios fijos desde el 2015 y, según lo mencionado, no hay condiciones económicas para arrancar las actividades académicas este lunes.

Finalmente, es importante mencionar que en lo quede de este 2018, se esperan más movilizaciones de la CNTE, quienes ya advirtieron al gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador que si no abroga la Reforma Educativa, la resistencia continuará en los estados donde tienen mayor presencia.