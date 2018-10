A la CNDH la burla de SMAPA Tuxtla

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Unas 70 personas de la colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez, dijeron que bloquearán el boulevard “Ángel Albino Corzo”, si el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), de no responder, también harán lo propio en la novena sur.

Los ciudadanos, indicaron que están molestos por la actitud que han tomado los funcionarios del SMAPA, ya que tienen 13 días que no les dan agua, el problema es que no hay una respuesta para su queja, no se sabe si se los cortan, si les niegan, si no abren la válvula, o que es lo que pasa.

Los vecinos en voz de María Albores, exclamaron que están molestos porque el recibo además habrá de llegar, pero no es posible que las cosas estén como hasta el momento, lo que se tiene que hacer, es primero una explicación, dos darles agua sino ahora vía normal, entonces por pipas.

No se trata de que las cosas empeoren, sino que cambien, porque tampoco hacen efectivo el descuento por las pipas que ellos pudieran comprar, algunos de ellos, están en condiciones complicadas, pues solo tienen tambos para ahorrar el agua y ya se les acabó, otros si se salvan por sus cisternas.

Invitaron a los funcionarios del SMAPA, a que entiendan que es el momento de cambiar, no continuar con lo mismo, pues los baños están sucios, es un foco de infección, eso es lo que se tiene que cambiar lo más pronto posible, por salud de quienes habitan esos hogares que ahora carecen de agua.

Finalmente, la señora Albores, dijo que no hay respuesta, también irán a bloquear con sus hijos pequeños, y verán si el gobierno es capaz de enviarles policías, puesto que enviarán una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la omisión que se está cometiendo en contra del pueblo.