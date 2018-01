¡A LA MEMORIA DE UN SER QUERIDO!

Falleció la madre de los hermanos Luis Roberto “Cacaroto” y Erick Gutiérrez, tenía cáncer y ayer domingo que jugamos contra la familia y ganamos. Ella pasaba sus últimos instantes en la tierra. Está temporada será dedicada a la memoria de ella, que ahora está en el cielo, y desde allí puede sentirse orgullosa de Luis Roberto y Erick, que son dos de nuestros grandes valores en Mañosos Club, y desde la primera vez que se pusieron el uniforme siempre están y siempre ponen la cara.

A ella la conocí hace unos meses atrás, tuve la oportunidad de platicar con una persona que irradiaba felicidad y energía, me recomendó fervorosamente a Luis Roberto, que en aquel entonces tenía menos de 5 partidos jugando con nosotros. Me dijo que él es un muchacho entregado, dedicado, un chico de valores y trabajador, lo mismo que ha demostrado aquí desde entonces.

Con 17 años, Luis Roberto se ganó a base de constancia, esfuerzo y disciplina un puesto en todas las alineaciones del semestre pasado cuando fue traído por el Presidente del club Edgar Hernández Corzo, a recomendación de Mario Cruz y Pablo Domínguez, jugadores de más temporadas en la institución. Un lateral defensor rápido y fuerte, decidido y que no comete errores, capaz de marcar a cualquier delantero contrario sin que yo recuerde una sola vez en que le hayan superado, siempre bien ubicado y dispuesto a sacrificarse, además de que es ambidiestro con ambas piernas.

Para éste torneo nos pidió a Don Edgar y a mí, que diésemos oportunidad a su hermano Erick de ser firmado con la actual plantilla, y así sucedió. Erick, trabaja igual que Luis Roberto, centrado, lucha todos los balones y se pone la camiseta con orgullo. El partido pasado ante Progreso, consiguió su primer gol y lo festejó con mucha felicidad. Para mí, no me queda duda, que ahora en el cielo, la señora madre de Luis Roberto y Erick estará siempre orgullosa de sus hijos, que son grandes hombres.

En nombre de Mañosos Club, nuestro más sentido pésame a la familia Gutiérrez, en este momento de dolor, deseamos pronta resignación ante la pérdida.