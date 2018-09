A propósito de la conmemoración del desastre que provocó el sismo de magnitud 8.2, el pasado 7 de septiembre de 2017, muchos han sido los reclamos por parte de los damnificados, que exigen la entrega de apoyos por parte de la federación, a través de la SEDATU, organismo que declaró, haber cumplido al cien por ciento la dispersión de estos recursos.

En esta controversia, el titular de la Delegación en Chiapas de la SEDATU, Alfredo Araujo Esquinca, aseguró en una entrevista a este medio, que, como federación, se logró la entrega del total de los recursos para todas las personas enlistadas en el levantamiento de daños de todo el estado de Chiapas, aunque no en las cantidades completas.

Pero, al mismo tiempo aceptó, que falta la aportación millonaria que le corresponde al Estado, recurso que, según el delegado, no ha podido disponer por situaciones ajenas al interés federal, siendo este el motivo del incumplimiento.

Aseguró que este compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello, es obligatorio y que no puede culminar su administración sin realizar la entrega.

Falta ver, si la insistencia del regreso del Güero gober, no obedece al interés de echarse también a la bolsa este recurso destinado para la reconstrucción de las viviendas afectadas de las miles de familias que aún duermen en casa improvisadas de cartón y madera, quienes tienen la esperanza de que se les paguen los apoyos brindados por el Fondo de Desastres Naturales.