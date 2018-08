A través de una nota informativa, en la que se dio a conocer que el Párroco de San Roque, el padre Francisco Javier Albores Teco, dio a conocer que, debido a la falta de apoyo del gobierno municipal a cargo de Carlos Molano y del gobierno estado, a través del Concejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, la jícara más grande del pozol quedó vacía este año.

Aseguró que la bebida tradicional chiapaneca, se preparó con la aportación de los vecinos, pero la jícara de pozol más grande del mundo esta vez no pudo llenarse, pues se requería de dinero para su reparación, debido a que está agujerada, dinero que ninguna instancia cultural, responsable de la preservación de las costumbres, aportó.

Y es que, acciones como éstas, no espantan, ante un director general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Juan Carlos Cal y Mayor Franco, que nomás no pudo destacar en el puesto, en un lugar administrativo en el que la pluralidad cultural y el inmenso mosaico de tradiciones con los que cuenta Chiapas, no le fueron suficientes para detonarlos a nivel internacional, como se logró hacer con personajes anteriores a su puesto.

Durante esta administración casi culminante, quedó en claro que la difusión cultural, fue algo que no existió en la entidad, pues basta con echar un vistazo a todos los escenarios dispuestos a esta actividad, para notar su abandono y casi total deterioro.

Esperemos que sea la sociedad de Chiapas, la que logre rescatar y hacer permanecer nuestro acervo cultural, ya que, así como vamos, no sólo la jícara de pozol más grande de Chiapas, va a quedar vacía, sino también, desaparecerán nuestras festividades, nuestras costumbres, nuestra esencia como chiapanecos y todo, gracias a la ignorancia de algunos.