A través del periódico Reforma, se dio a conocer que, en los últimos 40 años, se han implementado a nivel federal, seis grandes estrategias de coordinación institucional para enfrentar la pobreza, en las cuales se han repetido fallas de diseño, de monitoreo y en el involucramiento de los beneficiarios, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En el documento 40 Años de Estrategias de Coordinación Interinstitucional para la Política de Desarrollo en México, divulgado esta semana, el organismo analizó el desempeño de Coplamar, Progresa, Microrregiones, 100×100, la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Estrategia Nacional de Inclusión, las dos últimas puestas en marcha en la Administración que está por concluir.

En Chiapas, estamos de mal en peor, pues según el CONEVAL, todo ese espejismo de avance en el combate a la pobreza, implementado por las últimas dos administraciones estales (la de Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello), han sido de fatales consecuencias para los miles de pobres extremos de nuestra entidad.

Es de todos los chiapanecos sabido, que los programas de Desarrollo Social implementados por la secretaría estatal competente (DESEPAS-SEDESO), ha servido para financiar campañas políticas, además de caprichos y derroches de cada uno de los titulares que ha tenido esta dependencia.

Las administraciones que han saqueado y endeudado a través de falsas comprobaciones de multimillonarios gastos con cargo al desarrollo social de Chiapas, van desde personajes como Seth Yassir Vázquez hasta el penúltimo, Enoc Hernández Cruz.

Este último que en tan sólo un mes de gestión creo una deuda de más de tres millones de pesos, cuyo monto hasta eñ día de hoy no ha podido ser cubierto por su sucesor.

En estos 11 años de robos y desvíos económicos descarados, han logrado que nuestra entidad esté en el primer lugar de rezago social al igual que el desinterés en la solución de problemas de usos y costumbres, así como político-sociales, nos mantiene en los primeros lugares del tema de desplazados.

La falta de madurez en el manejo de los recursos, así como la ambición del poder de este último gobernador, Manuel Velasco, han quedado demostradas con dinero ejecutado para la conformación de una estructura política que se ha tejido en todo el estado, cuyos resultados quedaron de manifiesto en los resultados electorales de este pasado 1º. de julio.

Estos macro robos al erario público del estado, han permeado hasta los municipios, estos últimos que cuentan en la actualidad, con miles de millones de pesos que han quedado en los bolsillos de los familiares y amigos de Velasco Coello y Sabines Guerrero, lo que ha traído, la ola de los nuevos ricos de Chiapas.

No cabe duda que no solamente el dinero de los diamantes de África, están manchados de sangre, sino que el dinero invertido en un buen número de plazas comerciales, compañías constructoras, tiendas y proveedores, así como agencias de diferentes giros, están bañados del sudor y sufrimiento, de las miles de familias que, al día de hoy, no tienen que comer, que vestir o dónde caerse muertos.