Abandona PRI a militancia de Zinacantán de cara a su Asamblea para elegir candidatos

Félix Camas

Zinacantán.- Manuel Martínez Jiménez, presidente de este municipio, dijo desconocer la razón de que la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a cargo de Julián Nazar Morales, así como el precandidato, Roberto Albores Gleasson, no se han acercado a su Comité Directivo Municipal, pese a que hace falta poco para que se desarrolle el plebiscito para elegir a sus candidatos.

“No tenemos ni la menor idea, del distanciamiento, se supone en la Región somos los que mayor votos aportamos en la elección pasada, se le hizo la invitación, se le había dicho al CDE, que vinieran a las asambleas, no se le han cerrado las puertas, acá no exigimos recursos, solo requerimos la presencia y ver qué rumbo lleva nuestro partido”,

Martínez Jiménez dijo que el priismo en Zinacantán se siente abandonado “a nivel nacional y estatal andamos mal, seguimos con la esperanza que nos fortalece la institución política, nosotros aquí estamos, hemos finalizado nuestra administración con paz y gobernabilidad, si hay un problema posterior depende mucho del CDM del PRI que es la máxima autoridad en las elecciones”.

Dijo que posiblemente la ausencia de la dirigencia del PRI y del pre candidato venga a repercutir en la tranquilidad de la Asamblea por Usos y Costumbres para elegir a sus aspirantes, que se realizará el próximo domingo 3 de marzo, “no estamos alterando nada, pero los aspirantes tienen grupos y se podrá volver un descontrol, nos deslindamos de cualquier cosa, sería conflicto partidista por la elección interna de nuestro candidato”.

Asimismo, manifestó que cada comunidad tendrá que tener paciencia el día de la asamblea para llegar a un buen entendimiento y persista la unidad, “todos quieren ser candidatos pero es solo un espacio lo que tenemos, debo llamar a la ciudadanía general que pongan atención de cómo se desarrollará la asamblea y esperamos que se mantenga la convivencia interna”.

Insistió en que las autoridades priistas y el pre candidato no se han presentado en el municipio para sentar las bases de cómo se debe fortalecer y unir el partido de cara a las próximas elecciones.

“Los agentes municipales siempre han exhortado viniera a Zinacantán, pero en el proceso de precampaña nunca fuimos tomados en cuenta, no nos han llamado a nuestro Comité, el que va decidir los fines políticos son las comunidades, no el ayuntamiento, el que declina a un partido es el CDM y la sociedad”, concluyó.