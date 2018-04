Abatur presenta nueva mesa directiva

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- La Asociación de Bares Turísticos de esta ciudad, realizó cambio de mesa directiva, donde Jorge Hernández González, será el presidente; Homero Ballinas el secretario e Isabel Talavera, tesorera, con lo cual se buscará realizar acciones activistas y apartidistas.

“Nos enfrentamos más a los problemas sociales cuando se dan los bloqueos, que son los que nos limitan y hacen cancelar, pero fuera de eso San Cristóbal ha visto funcionando bien, estamos funcionando bien, estamos en tiempos de seguridad bastante buenos”, dijo Jorge Hernández, al hacer usos de la palabra.

Ante la presencia de autoridades municipales, anunció que tienen como proyectos programas de reforestación y sumar acciones a favor de la ciudadanía, aparte de eventos deportivos.

“Tenemos el proyecto de renovar el programa de Taxi seguro con una plantilla de taxistas. Hemos tenido altibajos como negocio, pero ha ido en crecimiento aunque la competencia desleal ya he venido creciendo, pero por eso somos un grupo cerrado como Abatur porque no todos se apegan a la normativa, tenemos reglamentos estrictos”, abundó.

El objetivo de los 22 agremiados en Abatur subrayó, es la generación de empleos a la ciudadanía de esta ciudad, además de garantizar la seguridad en el centro histórico a los paseantes.

“Hemos recibido capacitaciones por parte de Secretaría de Turismo, entre otros cursos, capacitamos a nuestro personal, porque el turismo que nos visita exige otro tipo de atención y dar mejor calidad en lo que se ofrece”, refirió.

Hernández González puntualizó que Abatur no se cierra a que otros se incluyan pero deben cumplir en otros requisitos cumplir con todos los reglamentos que exige municipio, el estado y el gobierno federal, pagar tus cuotas anuales mínimas, no vender licor a menores, adulterado.

En los próximos días adelantó que en la entrada de los negocios afiliados a Abatur se colocara que los identifique y sepa la ciudadanía que están en un lugar seguro y no corren ningún riesgo.

Reiteró que el tema de los bloqueos ha disminuido pero siguen afectando, además que se pronostica otro este fin de semana, “pero es algo que nos pega directo, porque si a los hoteleros les cancelan, nosotros nos dejan de visitar”.

Por último, pidió a las autoridades competentes, atiendan estas demandas y eviten el cierre de vías, y espera que en los próximos tiempos electorales la cosa cambie y no resulten afectados.