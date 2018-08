Abordarán países éxodo de venezolanos

EFE

Bogotá, Colombia (23 agosto 2018).- Las autoridades migratorias de Colombia, Ecuador y Perú se reunirán la próxima semana en Bogotá para abordar la situación generada por el éxodo de miles de venezolanos que han abandonado su país, informaron este jueves fuentes oficiales.

La reunión tendrá lugar entre el lunes y martes, detalló Migración Colombia en un comunicado en el que aclaran que el objetivo de la reunión es “buscar soluciones como región al éxodo de venezolanos”.

En este sentido, el director general de Migración Colombia, Christian Krüger, aseguró que el éxodo de ciudadanos no es un problema exclusivo de Colombia, de Perú, de Ecuador o de un sólo país.

“Este es un problema de la región y como tal debemos abordarlo. Los ciudadanos venezolanos no están dejando su país por gusto, sino como consecuencia de una serie de políticas de expulsión generadas por (el Presidente) Nicolás Maduro”, aseguró.

“Exigirle pasaportes a una nación que no cuenta con ellos y cuyo Gobierno no facilita la expedición de este documento, es incentivar la irregularidad”, detalló.

Queman en Brasil campamento venezolanoEn ese sentido, Krüger pidió buscar modelos comunes que permitan una migración identificada y ordenada.

El pasado 18 de agosto, Ecuador y Perú adoptaron la medida de exigencia de pasaportes a ciudadanos venezolanos, por lo que el paso de estos extranjeros por los puestos de control habilitados en Colombia ha disminuido, recordó la información.

Cerca de 35 mil venezolanos cruzan cada día la frontera con Colombia, algunos en busca de alimentos y medicinas, otros para abandonar definitivamente su país.

Además, al menos un millón de venezolanos se han instalado definitivamente en Colombia