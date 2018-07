Abre el Senado concesiones de medios de comunicación

Democratización y transparencia en concesiones de medios de comunicación, más espacios en radiodifusión a las comunidades indígena que tienen una alta representatividad social y cultural.

Los trabajos en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en la construcción de reformas legislativas fueron fundamentales para lograr una de las metas trascendentales en el Senado: la democratización y transparencia en las concesiones de los medios de comunicación.

Así lo afirmó el senador Froilán Esquinca Cano, presidente de la Comisión, al destacar que con la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones en 2013 y diversas modificaciones legislativas posteriores, se amplió la competitividad en el sector y, además, se abrieron espacios en radiodifusión a las comunidades indígenas, que tienen una alta representatividad social y cultural.

Dijo que se eliminó la figura del permiso y se garantizó en la Constitución su derecho para acceder a una concesión de telecomunicaciones y radiodifusión, con propósitos culturales, científicos, educativos, así como para la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, cultura, conocimientos y tradiciones.

“El logro más importante, es que las radios comunitarias pueden ya competir con espacios comerciales, no está limitado y pueden emprender un crecimiento regional”, acotó el senador del Grupo Parlamentario del PT.

El Senado, agregó en entrevista, dio prioridad al derecho a la información de las poblaciones indígenas, como eje de la libertad de expresión y respeto a la diversidad social, política y cultural.

En lo particular, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía realizó, en 2016, foros con especialistas y organizaciones sociales, que impulsaron un cambio para garantizar el uso de lenguas indígenas en la radiodifusión, lo cual dio pauta a la modificación del párrafo primero del artículo 230 de la Ley en la materia.

Con esto, dijo, se da voz en la radiodifusión a un significativo sector de la población; la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que 7.2 millones de mexicanos hablan una lengua indígena, lo que representa el 6.6 por ciento de la población nacional, sostuvo el senador chiapaneco.

Más aún, el 11.3 por ciento de esta población es monolingüe de habla indígena, lo cual limitaba su interacción en la radio comunitaria.

El legislador reconoció que existen aún pendientes por resolver en la materia, pues se debe dar oportunidad de captar mayor publicidad a las radiodifusoras indígenas; actualmente sólo pueden vender espacios a dependencias federales, estatales o municipales, que únicamente pueden destinar a ese fin uno por ciento de sus respectivos presupuestos para comunicación social.

Recordó que la Ley establece que, en FM, se les reservará la banda que va de los 88 a los 108 MHz; y en AM, la que va de los 1,605 a los 1,705 KHz, espectros que algunos especialistas consideraron insuficientes.

El senador Esquinca Cano apuntó que existen otros aspectos que se refieren a la democratización de los medios, pues se rompió con los monopolios a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), responsable de declarar la preponderancia de una empresa por sector, sea radiodifusión o telecomunicaciones.

Actualmente, añadió, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía trabaja con el IFT para convertir a las radios comunitarias en un instrumento para la prevención en las zonas más alejadas y con mayor riesgo de desastres.

Es importantísimo el paso que se da en esta legislatura, puntualizó, para que las radios comunitarias sirvan en la difusión de medidas de prevención a la población, así como en una sinergia con las autoridades de las alcaldías o comisariados ejidales en la promoción de información de los enfoques en pro del cuidado de medio ambiente, ordenamiento territorial, y planeación de asentamientos, entre otros.

Froilán Esquinca se refirió también a la conformación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, responsable de tramitar más concesiones, con el propósito de difundir “información imparcial, objetiva, oportuna y veraz”, así como de dar espacios a la producción independiente y a la pluralidad de ideas

En la licitación para dos nuevas cadenas de televisión abierta, el Senado tuvo una incidencia importante, al agregar en la legislación secundaria que las nuevas televisoras podrían tener acceso a la infraestructura del preponderante en radiodifusión, con lo cual se garantizó su transmisión, indicó.

Hizo ver que se incluyeron los derechos de las audiencias, a fin de que los medios respeten las garantías ciudadanas y se haga clara distinción entre programación y publicidad, así como información y opinión, con lo cual se evita confundir o engañar al público.

Un factor fundamental, apuntó el legislador, fue la atención de personas con discapacidad, por lo que se hizo obligatorio para todos los concesionarios con cobertura mayor a 50 por ciento del país, incluyeran subtítulos o traducción en lengua a señas en toda su programación transmitida de las 6:00 a las 00:00 horas.

Otro aspecto en que se conjugan la competitividad y democratización, añadió, es el control de las tarifas en telefonía, pues se estableció que las empresas no cobraran cuotas especiales en llamadas de larga distancia nacional, fija o móvil, a partir del 1 de enero de 2015, por ende la población con menores ingresos puede tener acceso a este servicio.

El senador Froilán Esquinca Cano dijo que existen otros temas trascendentales en los que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía tuvo una importante participación:

Expedición de la Ley General de Comunicación Social.

Expedición de la Ley General de Cultura y creación de la Secretaría de Cultura.

Aprobación de acuerdos de coproducción cinematográfica con Italia y Suiza.

Nombramientos de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y del director de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex.

Declaración del 15 de agosto de cada año, como el Día Nacional del Cine Mexicano.