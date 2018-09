Acuacultores de Chiapas y Acuagranjas Dos Lagos buscan respeto a convenios firmados

ASICh

Acuacultores, presidentes de cooperativas de pescadores y representantes de Acuagranjas Dos Lagos se reunieron por cuarta ocasión, contando con la presencia del secretario de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, sin que pudieran llegar a un acuerdo que ponga fin a la problemática que se viene dando por no respetar los acuerdos firmados en 2014.

Sin embargo, a propuesta del dirigente estatal del PRI en Chiapas, Julián Nazar Morales, a quien los acuacultores y presidentes de cooperativas de pescadores solicitaron gestionara el acercamiento con las autoridades para resolver el problema que genera pérdidas económicas a los productores chiapanecos y que pone en riesgo miles de empleos locales, la próxima semana se volverán a reunir entre ambas partes, antes de regresar a una reunión más que propuso el secretario de Gobierno para el nueve de octubre próximo.

En esta reunión, también participó Claudia Carreño Fernández, gerente senior de Asuntos Externos de la empresa Regal Springs, quien aseguró que ella trae las instrucciones de que sean respetados los acuerdos firmados con los productores chiapanecos para no afectarlos en la comercialización local y regional.

Julián Nazar Morales anotó que la empresa Acuagranjas Dos Lagos produce 24 mil toneladas de mojarra, y esa misma cantidad la producen cinco mil productores de igual número de familias, por lo que no pueden competir en un mismo mercado. La empresa se dice ser socialmente responsable, pero ya incurre en práctica desleal vendiendo en mercado donde venden los chiapanecos en el sur sureste, incluyendo Puebla.

Por ello, anotó que si el problema sigue creciendo no se duda que van a intervenir otros grupos sociales de otros estados, donde ya introduce la empresa desplazando a los locales, por cantidad que introduce y bajo precio, por ejemplo en Tabasco, donde ya los productores quieren cerrar el paso a todo producto de acuacultura que vaya de Chiapas.

Leonardo Álvarez, de la Unión de Acuacultores del Grijalva sostuvo que la empresa no ha cumplido los acuerdos, cuando ellos sí lo han hecho, al recurrir a prácticas desleales de comercialización, lo que afecta a los productores chiapanecos que ya no pueden colocar sus ventas.

Indicó que la empresa que genera el conflicto emplea más a extranjeros y se lleva la derrama económica fuera del estado, en tanto los productores locales emplean a familias que no tenían otra alternativa de trabajo al quedar sus parcelas hundidas, bajo el agua por la construcción de las presas.

Jorge Luis Gordillo, representante del Sistema Producto Tilapia, acusó ante Claudia Carreño y el secretario de Gobierno que la empresa recurre a prácticas similares a las que se prohíbe por Donping, por eso ahora se les pide que respeten los convenios.

Erick Baide Amaya, gerente de la empresa Acuagranjas Dos Lagos, reconoció que desde un principio se comprometieron a no introducir productos en mercado mexicano, y garantizar precios de mercado por arriba de lo que se registre en el momento.

Garantiza que sus acciones no van a desestabilizar las condiciones en la comercialización con prácticas desleales de comercialización, por lo que los productores afectados lo ayudarán, inclusive, con los nombres de quienes dejaron de comprarles porque la empresa les introduce el producto a menor precio, a efecto de encontrar quién o quiénes provocan entonces el problema y llegar con respuestas concretas a la próxima reunión.

El secretario de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, quien solo abrió la mesa de diálogo y se retiró antes de terminar por cuestiones de agenda de trabajo, anotó que no hay mejor herramienta que la mesa política y de diálogo, por lo que se pronunció por encontrar voluntad de todas las partes.

Manifestó el interés del gobierno de buscar la armonía entre los actores, con base en los acuerdos que se establecieron en 2011 y 2014. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde y lo que necesita. ASICh