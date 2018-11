Acusa conductor de Noticias al gobierno de Chiapas por incumplimiento de pago

Eleazar Domínguez Torres

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 05 de noviembre de 2018 (muralchiapas.com).- El conocido conductor radiofónico del programa Reporteros en Acción al servicio del gobierno de Chiapas, Augusto Solórzano López, acusó a este, como al Instituto de Comunicación Social, así como a la Secretaría de Hacienda por incumplimiento de pago de once meses ya laborados a partir del primero de enero de 2018.

En Entrevista para esta casa editorial Solórzano López recordó que justo el año pasado tuvo que sumarse a la protesta de editores chiapanecos para reclamar en su caso personal el adeudo que mantenía el Gobierno de Chiapas con él.

“Efectivamente el fin de año pasado hubo una contingencia difícil en donde ocho editores y un servidor reclamamos el pago, en mi caso personal fueron dieciocho meses y que en aquel momento intervino directamente el jefe del poder ejecutivo, Manuel Velasco y no solamente a mí, sino a todos se nos fue cubriendo no de golpe, pero si poco a poco se nos cubrió el adeudo en parcialidades hasta el último de diciembre de dos mil diecisiete, y digamos que ahí quedamos a mano.

Yo pregunte que instrucciones había no hubo ninguna y hacienda me dijo que en Enero había que reiniciar la jornada desde el primero de enero y que se verían los pagos sin descartar la intervención del Instituto de Comunicación Social y que este es el patrón, a quien me debo en contrato verbal y ahí fue como se reactivó Reporteros en Acción, es decir no suspendió sino continuó hasta esta fecha y como normalmente la administración de recursos en esta administración tarda un poquito al comenzar el año y a veces tarda dos meses, tres meses y hasta cuatro meses, bueno nosotros nos fuimos con esa misma dinámica”.

Sin embargo, explicó que con el paso del tiempo ya es necesario recurrir al ejercicio de la cobranza pública.

“Porque hemos visto que no ha habido interés ni de parte de ICOSO y de Hacienda tampoco, entonces esperamos prudentemente el tiempo, pero como está de salida el gobierno, nuestro decir es que no hay voluntad del gobierno de pagos y entonces tenemos que hacer este ejercicio de cobranza”.

Dijo además que por su parte él si ha cumplido pero que lamentablemente el gobierno del estado no ha cumplido con su palabra empeñada, finalizo.