Acusa Israel ataques de Irán en el Golán

REFORMA / Redacción

Cd. de México (09 mayo 2018).- Fuerzas iraníes afincadas en Siria dispararon alrededor de 20 proyectiles en contra de posiciones israelíes en los territorios ocupados de Altos de Golán, acusó el Ejército de Israel.

Los sistemas de defensa israelíes interceptaron algunos de los misiles y el daño en territorio israelí fue mínimo, agregó. No se registraron víctimas israelíes.

“Esta noche sobre las 00:10 horas dispararon aproximadamente 20 proyectiles, la mayoría cohetes, hacia la primera línea de defensa del Ejército en el norte. Estos cohetes fueron disparados por la fuerza iraní Quds (Jerusalén, en árabe)” desde el lado sirio del Golán, dijo el portavoz del Ejército Jonathan Conricus.

El ataque, de ser confirmado, marcaría la primera vez que las fuerzas iraníes disparan cohetes en un ataque directo contra las fuerzas israelíes en los ocupados Altos del Golán, de acuerdo con el diario británico The Guardian.

El área ha estado en alerta máxima desde que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planeaba retirarse del acuerdo nuclear de Irán.

Israel ve el incidente con severidad y ya respondió, señaló el teniente coronel.

El país ha permanecido en estado de alerta los últimos días en anticipación a posibles represalias iraníes. Irán prometió vengarse después de responsabilizar a Israel de una serie de ataques letales en contra de posiciones iraníes en Siria.

Horas antes, medios de comunicación a favor del gobierno sirio y activistas reportaron el lanzamiento de misiles desde el sur de Siria en contra de posiciones israelíes en los Altos de Golán.

Por su parte, la televisión estatal siria informó que Israel lanzó esta noche varios cohetes contra posiciones militares sirias en la provincia sureña de Qunaitera, aunque no se reportaron pérdidas.

Los proyectiles impactaron en la ciudad de Al Baath, señaló la televisión, aunque no dio más detalles.

Por otra parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos indicó que Israel atacó posiciones militares de Siria y sus aliados cerca de la ciudad de Al Baath.