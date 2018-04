Ad Aeternam/Félix Camas/Se cocina otro madruguete en Morena, Fabiola Ricci será impuesta en SCLC

Se cocina otro madruguete en Morena, Fabiola Ricci será impuesta en SCLC

Los militantes del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que se dicen “Hechos en Casa” está por sufrir otra bofetada a su “dignidad”. En San Cristóbal de Las Casas se prevé que Fabiola Ricci Diestel sea la abanderada por ese instituto político para buscar la alcaldía coleta, con lo cual se confirma que Eduardo Ramírez Aguilar, llegó al partido a imponer a toda su gente.

Este domingo primero de abril se llevó a cabo una reunión en el Barrio de Mexicanos de San Cristóbal, donde se les confirmó a todos los integrantes de la Seccional de Morena que la elegida por Morena como candidata a la presidencia municipal será la panista Fabiola Ricci, quien desde hace varios días ya llevó a personal a integrarse a las oficinas del partido ubicada en la Calle Niños Heróes, donde sus secretarias y asistentes tienen la instrucción de reorganizar a los militantes que integran las secciones de la ciudad.

Desde el inicio de la Semana Santa comenzó el movimiento, por lo que el regidor con licencia, Carlos Hernández Herrera, quien se registró como pre candidato sin respetar los acuerdos de equidad de género, fue el primero en dejar el barco. Posteriormente las desesperadas pre candidatas realizaron una conferencia de prensa, donde dijeron que la moneda estaba en el aire, pero en realidad fue un intento de presión y Ramírez Aguilar no metiera las manos en el proceso interno.

De nada sirvió su intentona, ya que varios integrantes del partido, los de a pie, los que se organizan y realmente se dicen comprometidos con el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, han confirmado que Fabiola Ricci ha enviado a su gente prácticamente diciendo: “Quítense que hay les voy” y se ha comenzado a reorganizar toda la estructura.

Fabiola Ricci ha sido una incondicional aliada de Eduardo Ramírez Aguilar desde el Partido Acción Nacional (PAN), ya que como diputado federal en el periodo 2012-2015 bajó un recurso millonario para beneficiar a la Asociación Civil de su hermana Blanca Ricci y ejecutar así varios proyectos culturales, cuyos gastos no han sido comprobados.

Y como olvidar el sorpresivo cambio de uso de suelo en el Deportivo San Cristóbal donde se construyó un hotel, pese a la inconformidad de los habitantes de la zona, donde las influencias de Eduardo Ramírez le permitió a los Ricci Diestel continuar con la construcción, violando el reglamento municipal, bajo la complicidad del munícipe, Marco Antonio Cancino González.

La diputada local con licencia, Ricci Diestel tiene un largo historial de corrupción. El pueblo de San Cristóbal no olvida cómo la, en ese entonces, regidora del Ayuntamiento coleto, presidenta infló los precios de unos vehículos adquiridos para el funcionamiento de Protección Civil. Las facturas exhibidas en su momento por Víctor Camacho Alfaro fueron contundentes, pero como siempre no pasó nada.

La inconformidad de la militancia de Morena es por demás comprensible; sienten que el partido ha echado a un auténtico alacrán encima, pero en política los favores valen más que la razón. Eduardo Ramírez de alguna manera se encuentra en deuda con Fabiola Ricci y su esposo Marco Antonio Sánchez Guerrero, actualmente comandante y jefe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, ya que le han ayudado a “eliminar” a sus enemigos políticos como el caso de Fernando Castellanos en Tuxtla Gutiérrez.

En la elección de 2015, Ricci fue una de las principales contra-operadoras de Castellanos en la elección a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez y fue premiada con la diputación local. Además Marco Sánchez fue asesor de los regidores panistas en el Ayuntamiento tuxtleco, donde todos tenían la instrucción de cuestionar toda acción del alcalde “fraudulento”, por lo que recibía un ostentoso salario.

La lista de los actos de corrupción es larga y podríamos pasar varias horas enumerando todas las anomalías realizadas por la panista.

Eduardo Ramírez continuará imponiendo a sus incondicionales conforme avance el procesos electoral local, con lo cual se confirma la traición de Manuel Velasco Coello a Enrique Peña Nieto y a toda la cúpula de los partidos Verde y Revolucionario Institucional.

El análisis es muy sencillo para dedicar más de cuatro líneas de explicación. No dejó el cargo como gobernador, para participar como candidato plurinominal al Senado por el PVEM debido a que ha pactado entregar la elección en Chiapas a Andrés Manuel López Obrador, es decir, contra-operará a José Antonio Meade y para ello ha enviado a su alfil y gato de confianza, Eduardo Ramírez al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), desde donde está llenando la canasta de “chapulines”.

La nueva imposición de Morena en San Cristóbal podría darse en las próximas horas, lo cual podría ser la gota que derrame el vaso, para muchos militantes morenistas.