Ad Aternam/Carlos Penagos y su posible complicidad con retención de candidato independiente en Tuxtla/Félix Camas

Como si el pueblo tuxtleco no conociera las mañas y grupos de choque que opera el candidato a la presidencia municipal, Carlos Penagos, en comunicado de prensa se deslinda y dice condenar la agresión en contra del candidato independiente Jorge Martínez.

Es bien conocido entre el argot político, la estrecha relación que Carlos Penagos Vargas tiene con distintos grupos que ha contratado en distintas ocasiones, para hacer favores a determinados actores.

Sin escrúpulo alguno, Carlos Penagos ordenó a su equipo de comunicación emitir un comunicado donde lamenta lo ocurrido a Jorge Martínez, casualmente no menciona el nombre de la organización que ha sido señalada por distintos medios de comunicación, pues se trata del Mocri.

Penagos Vargas se ha caracterizado por ser un tipo que tira la piedra y esconde la mano, ese estilo lo ha llevado a ocupar varios cargos, además de las incontables traiciones y lambisconerías al gobernante en turno.

En esta ocasión el candidato por negociación de la alianza PRI, PVEM, PANAL y PCHU a la presidencia de la capital chiapaneca, no soportó las constantes críticas que Jorge Martínez he emitido en cuanto a su trabajo político.

El candidato independiente le ha querido jugar al “bronco” y ya le metieron su primer susto, para que sepa quién manda y en qué tenor se darán las cosas durante las elecciones.

El comunicado emitido por el candidato de la coalición titula “Condena Carlos Penagos agresión hacia Jorge Martínez, candidato independiente a la alcaldía de Tuxtla”; vaya cinismo.

“De acuerdo a versiones periodísticas que circularon a través de las redes sociales, Martínez Salazar habría sido privado momentáneamente de su libertad, agredido físicamente por un grupo perteneciente a una ORGANIZACIÓN VIOLENTA; así como un automóvil de su propiedad, hechos ocurridos en una colonia popular ubicada en el lado norte oriente de la capital chiapaneca”, señala en uno de sus párrafos.

Mientras que en redes sociales manifestó: “Envío mi solidaridad sincera a Jorge Martínez, aspirante independiente a la alcaldía de nuestra ciudad, y a su familia, por la retención ilegal en que lo mantienen. Este es, precisamente el Tuxtla que no queremos. ¡No a la violencia!”.

No cabe duda que Penagos quiso adelantarse a la conferencia de prensa que ofrecerá, según su mismo comunicado, el candidato independiente en el transcurso de este 25 de abril.

Carlos Penagos Vargas quiere “hacerse las tío lolo” bajo el discurso, cada vez más desgastado, de conducirse con apego a la legalidad, “al tiempo de solicitar a los demás candidatos, de todos los partidos, para que coadyuven a desarrollar una jornada que se caracterice por el respeto irrestricto a la legalidad que nos rige”, concluye su boletín de prensa.