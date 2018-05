Administración del panteón hizo negocio

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Familias que acudieron desde el pasado 9 de mayo al panteón municipal de Tuxtla Gutiérrez, a depositar flores a las madres fallecidas, dijeron estar molestas con la administración del lugar, ya que hizo negocio por la venta de agua a 50 pesos la cubeta.

Entre jaloneos y ver que se trataba de un abuso, pidieron al ayuntamiento en primera instancia que se diera agua y en segunda la suspensión de la señora, que después de ver la gente que se arremolinó, decidió cerrar las puertas y escapar para no recibir insultos de los asistentes.

Por otro lado, pidieron a la autoridad municipal, esté pendiente, porque luego entra gente a robar las flores y velas, también destruye algunas puertas de metal para entrar a robar, eso es un asunto que tiene que atenderse correctamente por la administración, que hasta el momento no ha cumplido.

Los capitalinos, aseguraron que están preocupados por lo que está pasando, porque son sus seres queridos y no quieren que pase algo a las tumbas donde están sus restos, en ocasiones ya no saben si son de ellos o de alguien más, porque se ha tenido un desorden en todos los sentidos.

El panteón fue uno de los más visitados en este día de las madres, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se mantuvo con amplia presencia de familiares, alguno que otro acudió con un trío o mariachi según el gusto y la economía, así se llevó a cabo el reconocimiento a las mamás muertas.

Por lo que toca a los familiares, dijeron que muchos acudieron porque sus mamás están, ahí, otros por una tía o una abuela, pocos fueron quienes dijeron eran esposos o padres, a pesar de que también se observó la presencia de señores al interior del campo santo de la capital.