Advierte Padilla a delegación mexicana

YAREK GAYOSSO / ENVIADA Colombia, Barranquilla

Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, consideró que la delegación mexicana, pese a ser líder del medallero con 231 preseas, 93 oros, 81 platas y 57 bronces, hasta el momento, no debe bajar la guardia en la recta final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

“Estamos entrando a esta meta final que es muy importante para nosotros, en los deportes de atletismo México trae buenas cartas, pero Cuba es la gran potencia y no vamos a bajar la guardia, la consiga en todas las reuniones técnicas que se tienen en las noches es precisamente de dar todo por México.

“Y los muchachos han respondido muy bien, hombres y mujeres, en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, yo espero que así termine el medallero y que le demos esa satisfacción a México de que puede estar al frente del deporte en Centroamérica y el Caribe. La primera semana fue muy importante para poder dar ese paso y hoy por hoy hay países que han considerado que México es inalcanzable, nosotros no lo sentimos así, no vamos a bajar la guardia ni un solo instante”, comentó Padilla, quien se tomó una foto en el Complejo Acuático con el equipo de nado sincronizado que ganó su tercera medalla de oro.

Padilla indicó que los deportes de conjunto quedaron a deber como la como la descalificación de la Selección Mexicana varonil en Fase de Grupos, el pobre desempeño de la novena azteca, México cayó ante Puerto Rico y dejó ir el bronce en el voleibol de sala femenil y el Handball femenil rozó las medallas.

“En deportes de conjunto es un tema aparte, nos queda a deber el futbol varonil no así el femenil que hoy en la noche va a ganar la medalla de oro, también el beisbol nos queda a deber, el karate, aunque no es un deporte de conjunto y todo esto lo que amerita es hacer un gran replanteamiento.

“Vamos a ver con el nuevo Gobierno, con el nuevo director o directora de Conade que estrategia podemos armar para que se contraten mejores entrenadores y que México no vuelva a pasar por este bache que está pasando”, apuntó.