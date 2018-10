Advierten a diputados morenistas respetar usos y costumbres en Chamula

Félix Camas

San Juan Chamula.- Habitantes de este municipio advirtieron a los diputados del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) respetar sus acuerdos por usos y costumbres, de lo contrario podría explotar un conflicto social mayor del que ya se vive, ya que las declaraciones de los legisladores han generado incertidumbre y lo que buscan es que los recursos lleguen a sus comunidades.

Ante esta situación, el plantel 57 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) en común acuerdo con el Comité de Padres de Familia, decidieron suspender las clases en San Juan Chamula, así como diversas actividades culturales, como el tradicional concurso de altares con motivo al Día de Muertos.

En San Juan Chamula existe mucha incertidumbre, incluso sus celebraciones de Todos los Santos y Fieles Difuntos se podría encontrar en riesgo, y es que no cayó nada bien la noticia que los diputados Juan Pablo Montes de Oca y Patricia Mass Lazos, dijeran ante el pleno del Congreso que no aceptarían más Concejos Municipales.

“Que no se les olvide que en el trienio anterior nos impusieron un alcalde y las cosas terminaron muy mal, ahora los diputados salen a defender a Ponciano porque son del mismo partido, acá en Chamula manda el pueblo no los diputados, ahora las cosas se han puesto tensas por su falta de voluntad política, lo que nosotros queremos es solución, no puntos de acuerdo”, dijo José Gómez de la cabecera municipal.

Y es que Juan Pablo Montes de Oca y Patricia Mass Lazos durante la sesión en el Congreso local del jueves 25 de octubre, se manifestaron en contra de que los pueblos indígenas instalen Concejos Municipales, refiriéndose en específico a San Juan Chamula, luego de que el martes fuera electo en Asamblea Luis Gómez Gómez.

En respuesta al irresponsable posicionamiento de los diputados, por la tarde del mismo 25 de octubre, las comunidades inconformes porque Ponciano Gómez no les ha pagado el apoyo económico mensual, decidieron entregar el bastón de mando a Luis Gómez, lo cual ha tensado las cosas entre los dos grupos.

Finalmente, los pobladores de Chamula advirtieron que no tarda en salir una comitiva al Congreso del Estado y exigir de frente a los diputados de Morena respeten sus usos y costumbres y evitar más conflictos, ya que en el trienio anterior, trabajaron muy bien con un Concejo Municipal.