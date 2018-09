Advierten a Velasco con bloqueos si no acaba con cacicazgos

A. Marroquín

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 18 de septiembre de 2018 (muralchiapas.com).- A doce años de impunidad y cacicazgo, habitantes de Amatán advirtieron al gobierno del Estado con toma de presidencia y autopistas si no intervienen con la violencia generada por el alcalde Wilbert Emanuel de Jesús Carpio Mayorga, y su sucesor – y hermano– Manuel de Jesús “Chuy” Carpio Mayorga.

Celso López López, integrante de la Comisión del Pueblo de Amatán, señaló que junto con los pobladores del municipio impedirán que se cumplan 12 años bajo el poder de los hermanos Carpio Mayorga, quienes han gobernado desde hace nueve años y volvieron a ganar las pasadas elecciones con el partido Morena bajo presuntas arbitrariedades.

Ante esto, aseveró que si las autoridades de gobierno no designan un Concejo municipal, volverán a tomar la presidencia municipal y realizarán bloqueos carreteros en las próximas horas.

Asimismo, manifestó que han recibido amenazas por parte de presuntos grupos paramilitares liderados por los hermanos Carpio, es por ello, que los responsabilizan de cualquier acción en contra de quienes piden que no retornen a gobernar el municipio.

“Lo que nos preocupa es que el gobierno quiera tapar la situación con que no le quiere dar el seguimiento, el compromiso de levantar los bloqueos era que nos iba a atender nombrando un concejo, pero que el pueblo demostrara y ya lo demostró que copias de credenciales, le queremos decir al gobierno que están violando los derechos del pueblo, están defendiendo al caciquismo”, expuso.

Durante el mes de agosto, José Domínguez Domínguez, sacerdote en Amatán, denunicó que desde la llegada de los hermanos Carpio al poder, el municipio ha ido en un declive social, por lo que enfatizó que daría la vida por la paz en Amatán.