Advierten barreras para superar pobreza

En México 7 de cada 10 personas que nacen pobres, se quedan pobres toda su vida, advirtió el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Esto, según un estudio, porque desde hace décadas los gobiernos no han tomado en cuenta la baja movilidad social intergeneracional, que ventila una profunda desigualdad en las oportunidades de acceso a los medios que permiten superar las condiciones socioeconómicas de origen.

Es decir, la posición social se transmite de padres a hijos con una frecuencia importante entre quienes se encuentran tanto en la base como en la parte más alta de la pirámide socioeconómica.

“Un mexicano con talento y ganas de tener una mejor vida no debería estancarse sólo por nacer en un hogar en condición de pobreza. Más eficiente porque cuando el progreso de una persona está limitado por barreras exógenas, surge la frustración y se desperdicia capital humano. Esto afecta la eficiencia económica y, por ende, limita el crecimiento. Más armonioso porque cuando el acceso a las oportunidades se limita a ciertos grupos sociales se deteriora la cohesión social.

“El CEEY considera que la movilidad social no se ha tomado en cuenta lo suficiente por nuestros gobernantes. Incorporarla como eje rector de las políticas públicas generaría un país más justo, eficiente y armonioso”, se indicó en la presentación del diagnóstico “El México del 2018: movilidad social para el bienestar”, el cual plantea al próximo Presidente la necesidad de realizar cambios esenciales y urgentes a las políticas públicas.

“México se ha transformado en las últimas tres décadas. Se abrió la economía, se estabilizó la macroeconomía, se fortaleció a algunas instituciones democráticas, aumentó la esperanza de vida y se incrementó la cobertura educativa. Sin embargo, la desigualdad, la pobreza y, en particular, la baja movilidad social intergeneracional, permanecen aún como grandes pendientes dentro de la agenda pública”, alerta el estudio.

Para el centro, los gobiernos se han concentrado en combatir la pobreza y la desigualdad sin tomar en cuenta la movilidad social.

“Supone un grave error. Es indispensable que cualquier política de combate a la pobreza que se pretenda implantar, reconozca que una de las causas de que la pobreza se perpetúe en México, es la baja movilidad social”, advierte el libro presentado este martes.

El CEEY propone en el libro cinco ejes que, considera, darían mayor bienestar a los mexicanos.

“Se requiere una reforma fiscal que lleve a la eliminación de la informalidad en la actividad productiva y a una mayor recaudación de impuestos, y dos, el sistema de protección social se debe unificar y universalizar. Ello incluye reformas en los sistemas de salud, de pensiones y de seguridad social”, se enlistó.

En el tercer punto se estableció que la cobertura, la calidad y la pertinencia del sistema educativo deben centrarse en mejorar e igualar oportunidades de aprendizaje, en especial en la educación media superior.

Como cuarta propuesta están políticas públicas que deben promover un mercado laboral flexible, pero a la vez seguro, y que el sistema financiero debe tener mayor penetración y ser más competitivo.

“Esto promoverá que más personas tengan acceso a la protección financiera a través del ahorro, del crédito y de los seguros”.

A la presentación asistieron Roberto Vélez Grajales, director del CEEY; Gabriela Ramos, directora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); David S. Kaplan, especialista en la Unidad de Mercados Laborales y de Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y William Wiseman, líder de la Práctica Global de Protección Social para México del Banco Mundial (BM).

“Coincido en la importancia de la salud como lo plantea el estudio como un promotor ineludible de la comunidad social, así como contar con un sistema de seguridad social reformado que responda a los retos del país, no obstante, creo implica profundizar en la nutrición, algo que no se señala y que es fundamental junto con la salud para romper las trampas de la desigualdad”, indicó Mireya Vilar-Compte, académica de la Universidad Iberoamericana-Santa Fe, durante el evento.