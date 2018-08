Advierten de bajos salarios en población

Evlyn Cervantes

Cd. de México (21 agosto 2018).- En México, el 25 por ciento de la población sobrevive con menos de 90 pesos diarios y, a futuro, esos ingresos precarios propiciarán una población adulta con bajos recursos financieros y se comprometerá el mercado interno, advirtieron expertos del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas de la UNAM.

César Armando Salazar López y José Nabor Cruz Marcelo, especialistas en macroeconomía por el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas de la UNAM, expusieron en conferencia de prensa que el 25 por ciento de los trabajadores mexicanos sobrevive con menos de 88.36 pesos al día, lo que consideraron como una “bomba de tiempo”, ya que anticiparon que debido a los bajos ingresos las familias no pueden ahorrar y esto generará graves problemas sociales a futuro.

“Tenemos una bomba de tiempo para los próximos 15 años, pues sólo entre 20 y 30 por ciento de los trabajadores tiene la posibilidad de ahorrar para su retiro. Es un círculo vicioso, pues las bajas remuneraciones no permiten acceder al ahorro”, enfatizó Salazar López.

Al revisar los más recientes resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),destacó que se advierte que en la actualidad existen en México los mismos porcentajes de población en pobreza y pobreza extrema que a inicios de la década de los 90, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Lo anterior, explicó, se debe a varios motivos entre ellos la mano de obra barata que ofreció México.

“Como parte del acuerdo, México ofreció mano de obra barata, lo que generó que en la actualidad, de 53.8 millones de personas con un trabajo en el País, el 22 por ciento no reciba ingresos por su labor o perciba hasta un salario mínimo mensual, y sólo el cuatro por ciento tenga sueldos por arriba de los cinco salarios mínimos.

“Aunque se ha reducido la tasa de desempleo en los últimos cinco años (3.34 por ciento en el segundo trimestre de 2018), casi 60 por ciento de los trabajadores carecen de seguridad en el empleo, lo que exacerba la precarización del mercado laboral”, señaló el especialista.

Por ejemplo, explicó que en 2008 alrededor del 11 por ciento de los trabajadores ganaba más de cinco salarios mínimos al mes, y una década después esta cifra se redujo a 4.5 por ciento.

Actualmente, continuó, la informalidad laboral se estima en alrededor del 58.4 por ciento, y estos trabajadores no cuentan con prestaciones básicas como acceso a servicios de salud, derecho a una indemnización al término de la relación laboral o una pensión al retiro.

“La lógica de la reforma laboral trató de flexibilizar estructuras rígidas de contratación, y aunque se ha visto un incremento en el empleo, no es significativo, y no ha logrado impactar en la estructura del mercado laboral”, subrayó Salazar López.

Esta desigualdad, advirtieron los especialistas, se debe a que los Gobiernos no han tenido la capacidad de generar empleos mejor remunerados y con protección social. Por el contrario, se favorece la generación de bajos salarios, que derivan en mayores niveles de pobreza en la población, aun cuando hombres y mujeres trabajen por igual.

“Si las condiciones de precariedad no se modifican, para el 2045 o 2050 veremos que México desperdició el bono demográfico y tendremos una población adulta con muy bajos recursos, lo que comprometerá el mercado interno”, enfatizó Nabor Cruz Marcelo.

Para revertir esta situación, los especialistas propusieron fomentar un crecimiento con mayor inversión y mejor definición del gasto social y en infraestructura.

“La parte sur del País es la que tiene salarios más precarios. Por ejemplo, pensar en actividades productivas acordes a esta región es prioritario, con empleo de calidad. Hay que pensar en soluciones fuera de las instituciones actuales”, concluyó Salazar López.