Advierten paro de transporte para el 15 de septiembre

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Ante la posibilidad que más de 200 unidades vayan a prestar el servicio de transporte público a partir del próximo 15 de septiembre, el dirigente de la Organización de Transportistas Emiliano Zapata (OTEZ), Andrés Gómez López, advirtió una protesta con bloqueos en todos los puntos de esta ciudad.

Y es que la Confederación Regional Obrera Mexicana (Crom), a través de su líder Gerardo Ortega, dio a conocer lo anterior, donde supuestamente se beneficiarán 32 organizaciones, “desconozco si Gerardo tenga la confianza de la Secretaría de Transporte, para que lo hayan nombrado representante del transporte concesionado en San Cristóbal para la regularización de la irregularidad”.

“Si fuera así deben hacerlo público y no solo con 30 organizaciones, sino más, porque dejó a la mayoría fuera de la lista que entregó con el Secretario, ese fue el motivo de la quema de carros el pasado martes, porque cuando llegué ya estaban ardiendo no supe qué pasó”.

Andrés Gómez dijo que por el contrario los concesionados han solicitado operativos contra las unidades irregulares, pero la Secretaría de Transporte no ha hecho nada y ahora se rumora que entrarán otras unidades.

Dijo coincidir con Gerardo Ortega en que hay transportistas y asalariados que han luchado por más de 20 años por una concesión, pero lo correcto es hacer un estudio socioeconómico y de factibilidad, porque parece que en San Cristóbal hay más transporte que ciudadanos.

“Si comienzan a salir las unidades creo que no va ver quema de carros, pero va ver un paro indefinido donde las autoridades vengan por esos carros a recogerlos, y actúen conforme a la ley, y por eso está la Fiscalía, las autoridades, se supone que están para eso, para los que están actuando en contra de la ley”, advirtió.

Los transportistas que se irían a paro serían más de 2 mil 500, ya que varias organizaciones de transporte como la OTEZ, vienen luchando desde 1986, “cuando eran pocas personas indígenas que se incluyeron al sector transporte”.