Advierten posible desbandada del PRI en Chamula

Félix Camas

San Juan Chamula.- Militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de esta municipio, advirtieron que no permitirán que el dirigente estatal de este instituto político, Julián Nazar Morales haga imposiciones e impugnarán las candidaturas a la Diputación Federal y Local, exigiendo así se respeten sus usos y costumbres.

Al respecto, Fortunato Hernández, quien se registrara como candidato a diputado local por el Distrito XXII y fuera sustituido por Mario Sántiz, dijo que no permitirán más imposiciones; “si vamos a dar sangre lo doy mi vida pero no permitiré más humillación en Chamula”, sentenció.

“Ya basta, nos quitó la diputación federal, llega Enoc Hernández, nos quiere quitar la local, solo falta que nos pongan a un presidente francés, a un gringo, que manden en su casa, yo pido y denuncio que respeten nuestros derechos como culturas indígenas en el estado de Chiapas”.

“Denuncio esto públicamente, acá en Chiapas se está viviendo una imposición imparable, nos han mancillado, no vamos a permitir más, yo me registre en tiempo y forma, apenas me dicen que ya me sacaron que colocaron a otro, con qué finalidad, si no me lo han notificado por escrito, solo me dicen ya te sacaron”.

Por último dijo, “nos vamos a defender con valor, respeto, que nos tomen en cuenta, vamos a impugnar, si el líder del PRI tiene pactado algo no nos importa, que respeten nuestros usos y costumbres, nosotros les damos el voto y no quieren dejar el poder”.