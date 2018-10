Advierten ruptura entre AMLO y CNTE

Cd. de México (11 octubre 2018). – Legisladores de la oposición en la Cámara de Diputados indicaron que las expresiones externadas ayer por el Presidente electo sobre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advierten una ruptura entre ambos actores y una serie de desacuerdos de difícil resolución.

El coordinador del PRD en San Lázaro, Ricardo Gallardo, indicó que la calificación a la CNTE que dio el tabasqueño al asegurar que era una organización conservadora con apariencia radical, no fue respetuosa.

“Nosotros condenamos cualquier acto de violencia llámese verbal o físico y creo que eso no se debe de llevar a cabo”, dijo en entrevista.

Lo que ahora se avizora, evaluó, es que tras la campaña salgan a relucir las diferencias por diversos puntos de vista entre la CNTE y AMLO.

“Es inminente que se acaban de dar cuenta que no son compatibles, la CNTE y la Presidencia, cuando en la campaña dijeron todo lo contrario. Hoy pareciera un matrimonio fallido de un año, donde ya se acabó el amor, ya se acabó la campaña, ya se acabaron los votos y pues ahora vienen ese tipo de acciones”, señaló.

Aunque subrayó que no coinciden con la manera en que AMLO se expresó sobre la CNTE, refirió que es plausible la postura con respecto a la educación y el presupuesto.

“Nosotros siempre hemos creído y hemos ido en contra de las decisiones de la CNTE, porque no creemos que estén representado ni al magisterio local (…) ni a los maestros de todo México”, expuso.

“Hoy queremos darle un voto de confianza al presidente electo para que los ponga en orden y para que en verdad se hagan las cosas conforme a derecho”.

En tanto, el panista Ernesto Ruffo, refirió que los problemas entre sindicalizados y el futuro mandatario radican en que les hizo promesas populistas que no va a poder cumplir.

“Lo que estamos viendo es el jaloneo ahora de la CNTE por sus posiciones políticas que seguramente negocio con López Obrador candidato, en un marco de populismo para ganar elecciones”, dijo.

Consideró que esto es el inicio y que los conflictos van a continuar, por lo que también se pueden prever protestas.

“El debate político no fue hecho bajo premisas realistas, sino populistas para ganar elecciones. Ahora va a venir la cuenta política, también le va a tocar”, apuntó.

Opinó que López Obrador debe cuidar sus expresiones, para que no se convierta en una “guerra” de dichos.

“Desde el punto de vista político, él ya es el presidente y debe de cuidar la manera como dice las cosas, porque lo que digas como lo digas desprende consecuencias. Una cosa es el candidato y otra cosa es ser Presidente de la República, con todas las obligaciones que la investidura implica”.

El coordinador de la bancada del PRI en Diputados, René Juárez llamó a que haya acuerdos bajo la base del respeto entre los sindicatos educativos y AMLO.

“Ya tendrán que ver ellos cómo van construyendo los acuerdos que requiere tener el próximo gobierno con las y los maestros de la CNTE y del SNTE. Los desencuentros entre ellos, pues es un tema que tendrán que resolver”expuso.

“Yo creo que todo tiene que ser a partir del respeto irrestricto a la ley, de manera civilizada, de manera ordenada, para que todos contribuyan, todas y todos los maestros que son fundamentales para una mejor educación de calidad”, añadió.

La presidenta de la comisión de Educación en la Cámara baja, Adela Piña, destacó que el discurso de López Obrador con referencia a la Coordinadora no fue un jalón de orejas, sino un mensaje muy puntual del próximo Gobierno federal.

Refirió que existe respeto hacia este gremio, y muestra de ello es que se está consultado sobre si el pago para maestros de todo el País recae en los estados, las entidades federativas o es directamente por parte de la federación.

“Yo no creo que sea jalón de orejas, simplemente él está haciendo una propuesta muy puntual y cada maestro desde su propio concepto pues va a tomar la determinación de participar”, dijo.

“Yo creo por principio que los maestros de todo el país merecen respeto. Hay que resignificar la labor de todos los maestros”, agregó.

Además, confió en que haya una buena respuesta de las consultas y diálogo con los profesores del País.