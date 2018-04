Afectados por el terremoto del 7S de 2017 se manifestaron en Inprovich

ASICh

Alrededor de 500 personas, representantes de igual número de familias afectadas por el terremoto del 7S de 2017 en 41 ejidos del municipio de Cintalapa, se presentaron en las instalaciones de la Promotora de Vivienda de Chiapas, para exigir el cumplimiento de los acuerdos de diciembre del año pasado, consistentes en apoyos para quienes no fueron tomados en cuenta en el censo realizado por SEDATU.

Rigoberto Ramírez Cruz, presidente de la Unión de Ejidos de Cintalapa, dijo que se trata de familias que sufrieron daños menores y parciales, pero que requieren del apoyo, por lo que las autoridades se habían comprometido a cumplir a partir de febrero de este año, pero hasta ahora no han recibido ningún apoyo.

Por eso, decidieron llegar ante el organismo público en la Capital del estado, en donde el titular tuvo que salir hablar con la gente, y se comprometieron que el lunes de la próxima semana sentarse a la mesa para destrabar el tema, sobre todo que son seis mil láminas que faltan por entregar a los afectados.

Dijo que inicialmente en los acuerdos con Inprovich, el ayuntamiento de Cintalapa y Sedatu, se construirían muros y techos, pero tan solo en el ejido Mérida, donde hay alrededor de 100 acciones de estas que se necesitan, hasta ahora apenas llevan construidos tres muros, por lo que la gente optó porque mejor se les otorgue un paquete de lámina y cemento. Con esto se apoyará a 600 familias que sufrieron daños menores.

Por daños totales, el terremoto afectó a 300 familias, donde se espera solamente se cubran trámites burocráticos para que pueda la gente ser apoyada, y esto preocupa porque hay personas que ya aguantaron fríos y ahora vienen las lluvias, viviendo bajo lonas, nylon y árboles.

Sostuvo que de las familias que fueron beneficiadas con pago por medio de tarjetas para la construcción de sus viviendas, hay algunas que les falta depositen 30 a 50 mil pesos.

No obstante, este jueves se les informó que al primero de mayo aparecerán las tarjetas que todavía no la han recibido. Esto preocupa, porque se habla de 600 millones de pesos en el estado, y falta se les deposite el 25% del total de apoyos que deben recibir.