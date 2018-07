Afirman que Trump sabía de reunión con rusa

REFORMA / RedacciónCd. de México (27 julio 2018).- El Presidente estadounidense, Donald Trump, estaba enterado sobre la reunión que su equipo de campaña tuvo en 2016 con una abogada rusa para obtener información dañina sobre Hillary Clinton, de acuerdo con fuentes de las cadenas CNN y NBC.

Esto, según los medios, es asegurado por su abogado personal, Michael Cohen, quien estaría dispuesto a testificar ante la Fiscalía especial que indaga si hubo colusión entre la campaña de Trump y los rusos.

En esa reunión en la Torre Trump de Nueva York, en junio de 2016, participaron la abogada rusa Natalia Veselnitskaya; el hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr.; el asesor y yerno de Trump, Jared Kuschner, y el entonces jefe de campaña de Trump, Paul Manafort.

Tanto Trump, como su hijo y su defensa negaron que el entonces candidato y ahora Presidente estuviese informado de dicho encuentro cuando The New York Times sacó a la luz a la reunión, un año más tarde.

“Que las Noticias Falsas no me hagan perder mi tiempo… NO, NO sabía de la reunión con mi hijo, Don Jr.”, escribió Trump en Twitter.

“Me suena a que alguien está tratando de inventar historias para salir de un problema no relacionado (¿Taxis, quizá?)”, agregó, en referencia a los problemas legales que enfrenta su abogado, Cohen, por un negocio de taxis en Nueva York.

Antes defensor de Trump, que incluso llegó a decir que recibiría un disparo por él, Cohen insinuó a principios de mes que colaboraría con Mueller al asegurar que debe lealtad a su familia y al país y no al Mandatario.

Poco después se supo que Cohen tenía en su poder grabaciones de conversaciones con Trump que había realizado en secreto, y esta semana filtró una en la que ambos hablan sobre un pago a una ex modelo de Playboy para silenciar un presunto idilio.

Esta y otras grabaciones se las incautó el FBI en el registro que realizó en abril pasado a las oficinas de Cohen, a quien investiga por su participación en diversos pagos para supuestamente silenciar a mujeres durante la campaña a la Casa Blanca de 2016.

La reunión con la abogada rusa en la Torre Trump de Nueva York se convirtió en una de las piezas clave de la investigación sobre la trama rusa, por lo que Trump Jr. tuvo que comparecer ante los comités del Congreso que investigan los presuntos lazos entre el Kremlin y la campaña del magnate.

Además, esta mañana Trump reaccionó por los reportes de que la Fiscalía especial de la trama rusa también indaga sus tuits contra el Fiscal general, Jeff Sessions, y el ex director del FBI, James Comey, para buscar pruebas de obstrucción de justicia.

“La única colusión que hubo con Rusia fue con los demócratas, así que ahora quieren ver mis Tuits (junto a 53 millones de personas). ¡La cacería de brujas continúa! Que estúpido e injusto para nuestro país”, escribió en Twitter.

Con información de EFE