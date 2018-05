Agenda ambiental, en el olvido de los candidatos

El Estado/Agencia

De acuerdo con el ambientalista Héctor Enrique Montesinos Cano, hasta el momento ninguno de los cuatro candidatos que aspiran a gobernar Chiapas ha mostrado interés en presentar una agenda medioambiental, a pesar que se trata de una tema que impacta en la seguridad, turismo y hasta la generación de empleos.

En ese sentido, lamentó todas complicaciones que se han presentado en los lugares más visitados por los turistas, espacios que han presentado problemas de contaminación o daños mayúsculos debido a la deforestación.

Precisó: “quiero ser muy puntual, si los candidatos no toman en cuenta el medio ambiente, quiere decir que no son empáticos y eso es un peligro”.

Respecto al uso de nuevas tecnologías que pudieran aprovecharse para reducir los costos en el consumo de energía eléctrica, el ambientalista lamentó que en los ayuntamientos se ocupen cargos donde las personas no tienen el perfil para desarrollar proyectos en favor del medio ambiente.

En el primer debate, dijo, no hubo un desarrollo real o una propuesta que clarifique como se cuidarán los recursos naturales; sembrar árboles o lucrar con el medio ambiente, aclaró, no resuelve el problema de fondo.

“En Chiapas hay gente muy valiosa que sabe el tema, pero como no son políticos no los jalan, como no son cuates no los invitan a participar”, expresó.

Sin importar la persona que llegue al cargo en el próximo sexenio, sugirió que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) se actualice, porque ha sido una dependencia que, según su opinión, no cumplido con las principales demandas para las que fue creada.

Finalmente, mencionó que es vital importancia que se apliquen las leyes en la materia y que sean personas profesionales las que ocupen los cargos relacionados con el medio ambiente, para no estar inventando estrategias en este rubro cada sexenio.