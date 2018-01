Al TEECH no le interesa garantizar la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, señala Gabriel Méndez

ASICh

Al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas no le interesa garantizar la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, así se refleja como resolvió el incidente de incumplimiento de sentencia del IEPC que promovieron en la materia, sostuvo Gabriel Méndez López, de la Comisión de Paz y Justicia por Oxchuc.

Dijo que para ellos el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ha incurrido en incumplimiento de la sentencia de fecha 28 de junio de 2017, por lo que recurrieron a promover un recurso de incidente de incumplimiento ante el TEECH, pero el viernes los magistrados resolvieron que el OPLE está en vías de cumplimiento en tiempo y forma.

Resolvió sin siquiera fijar fecha límite para que el IEPC cumpla la sentencia, y sobre que su tarea del TEECH es garantizar los derechos de los pueblos indígenas, plasmados en tratados internacionales y la Constitución.

No obstante, dijo que ya analizan con un grupo de abogados solicitar al Tribunal Electoral establezca una fecha límite para que el IEPC tenga a bien llevar a cabo la consulta comunitaria, y que se pueda cumplir con todos los requerimiento del TEECH, como son los informes de la Secretaría de Gobierno de que si hay o no condiciones para realizar la consulta, así como la realización del dictamen antropológico donde se determine si Oxchuc cumple con los elementos para regirse por usos y costumbres para la elección de sus autoridades municipales.

Reveló que en la última reunión que sostuvieron con el consejero presidente del IEPC, les dijo que están en vías de conseguir los recursos para la elaboración del dictamen antropológico, y que no hay dinero para llevar a cabo la consulta.

Dijo que urge se determine la manera de llevar a cabo elecciones en Oxchuc, conforme lo están planteando, por usos y costumbres, toda vez que ya avanza el proceso electoral, pero en Oxchuc no se instala el Consejo Electoral Municipal.

Reveló que en este primer mes de 2018 promoverá un escrito, donde solicitarán la suspensión de elecciones internas en el municipio de Oxchuc, toda vez que no debe haber ningún proceso electoral en tanto se está en cumplimiento de la consulta comunitaria para determinar si este municipio se va a regir bajo el sistema normativo de usos y costumbres o bajo el sistema de partidos. ASICh