Alcalde capitalino encarcela a sus propios policías

Enrique Vázquez Palacios

Como una clara muestra del autoritarismo que habrá durante esta nueva administración municipal, para quienes pretendan manifestarse con paros laborales y toma de edificios públicos, el alcalde capitalino Carlos Morales, que se la pasa quejándose de que no hay dinero y recogiendo basura; respondió con cárcel a las demandas de sus policías, quienes lo único que pedían era el cambio de mandos medios, medicamentos, atención médica y mejores condiciones laborales.

Y es que todo parece indicar que al no tener la capacidad de dialogar con las partes en conflicto para resolver un problema que le atañe, para el ayuntamiento capitalino fue más facial recurrir a la autoridad estatal, presentar una demanda judicial y proceder jurídicamente en contra de sus mismos trabajadores, con argumentos poco convincentes y fuera de toda lógica.

Las demandas de los policías se centraron en pedir que el recién nombrado Secretario de Seguridad Pública Municipal, Alexis Zuart Córdova, al que aseguran no conocer, reflexionara en el sentido de cambiar los mandos medios que regresaron para seguir cometiendo abusos al interior de la corporación, así como atender las necesidades de atención médica, medicamentos, entre otros.

“Nosotros no descuidamos la seguridad de la ciudadanía, porque mientras los compañeros permanecíamos en la manifestación, otros más continuaban realizando los patrullajes y auxilios que eran solicitados”, aseguró uno de los elementos, entrevistado minutos después de que su líder, Rogelio Sánchez Álvarez, fuera detenido junto con varios de sus compañeros, cuando regresaban hacia el cuartel de la policía, luego de haber acudido a las oficinas de la organización a la que pertenecen.

Acerca de la versión dada a conocer por el Fiscal Metropolitano Felipe Neri León Aragón, de que los policías amenazaban con apoderarse de las armas de la misma corporación, los manifestantes señalan que “el depósito de armas permaneció siempre bajo resguardo, porque durante la movilización, ningún elemento estuvo armado; conocemos los reglamentos al interior de la corporación y por esa razón nuestra manifestación siempre fue pacífica”.

Desafortunadamente, aseguran, ha quedado clara cuál va a ser la postura del alcalde capitalino, además de que esto que acaba de ocurrir, es un aviso para toda la base trabajadora del ayuntamiento, que la respuesta a cualquier inquietud, exigencia o manifestación, va a ser cárcel; indican los maltrechos policías, quienes en las primeras horas de la madrugada de este domingo, decidieron levantar el plantón a sugerencia de sus abogados, mientras inician la defensa de sus compañeros que ya se encuentran en el penal de El Amate, a disposición de un Juez.

Cabe señalar que con estas acciones, Carlos Morales da a entender a toda la base trabajadora de “su” ayuntamiento, que no va a permitir que nadie proteste en contra de su mala administración, so pena de ser encarcelado y acusado del delito que ahora el gobierno estatal y municipal, han puesto de moda, el Motín.