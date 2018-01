Alcalde verde suspirante le cobran públicamente

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 24 de enero de 2018 (muralchiapas.com).- Editores y comunicadores se manifestaron en la presidencia municipal de la capital que inspira en protesta para exigir al verde presidente y aspirante a la gubernatura, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor el pago correspondiente a servicios de publicidad que se niega a pagarles.

Castellanos Cal y Mayor, aunque ha manifestado que pagará su deuda, sistemáticamente se ha negado a cumplir ese compromiso para finiquitar los adeudos denunciado hoy en el edificio de la presidencia de esta ciudad segura.

En este sentido, Alfonso Grajales, director del periódico Es Diario Popular, informó que a ocho meses de difundir las actividades institucionales del ayuntamiento, el presidente municipal no ha cumplido con el pago de publicidad, cuál oscila a los 300 mil pesos.

“Nos adeudan ocho meses de publicidad, son diferentes los adeudos, cada quien tiene cantidades diferentes, a nosotros nos deben como 300 mil pesos”, dijo.

A lo anterior, apuntó que “hemos dado todas las vueltas que nos han hecho dar ellos (ayuntamiento), cumplimos con todos los requisitos y nada más nos dicen que no hay dinero”.

Respecto a la falta de pagos, puntualizó que Castellanos Cal y Mayor ha reiterado que se cumplirá con la entrega de los pagos, sin embargo a varios meses de espera este argumenta que el municipio no cuenta con dinero.

“Que no hay dinero, ese es el argumento principal que no tienen dinero; nos dicen que vengamos mañana, luego nos dicen que a los 15, luego nos hacen estar sentados cinco horas y a las cinco horas nos dicen que siempre no, que mañana otra vez”, recordó.

Por ello, precisó que el gremio periodístico que dirige se sostiene de la publicidad institucional, por lo que reprochó que “no es posible que a estas alturas nos tengan así, el presidente ya va a renunciar, ya va a buscar otra candidatura y nosotros estamos que si nos paguen”.

Asimismo, Gonzalo Núñez, director del Sol de Chiapas, manifestó que no pagarse los adeudos iniciarán un proceso legal en contra de la administración de Castellanos Cal y Mayor, ya que existen contratos para la difusión de sus actividades.

“Tenemos el respaldo de los contratos que se firman cada tres meses, si se pone en una postura de no pagar, entonces sí tendríamos que ir a los tribunales a poner nuestra demanda”, adelantó.

Puntualizó que ante esta incertidumbre financiera el edil ve muy fácil no pagarles, considerando que el 2018 es el último año de su administración.

“Esta hasta el 31 de diciembre del año pasado, este año ya no tenemos convenio; para ellos fue muy fácil decir ya no va haber convenio, pero tampoco les podemos pagar porque no hay dinero”, comentó.

A su vez, Leticia Hernández, del medio de comunicación Expreso Chiapas, señaló que Fernando Castellanos se comprometió a finales del 2017 en finiquitar todo adeudo con su empresa, pero a 24 días de su declaración no ha cumplido.

“El presidente municipal en 2017 se comprometió en noviembre y en diciembre liquidar todos los adeudos que tiene con medios de comunicación, no cumplió, él dijo tengo palabra y vemos que no tiene palabra para cumplir con esa responsabilidad”, expuso.

“Son varias, es que no nada más nos debe a nosotros, les debe a todos los medios de comunicación. Ha habido despidos de trabajadores precisamente porque no pueden cubrir los salarios”.

De esta forma, urgió al edil municipal en finiquitar los adeudos de ochos meses, ya que su medio arrastra adeudos con proveedores y personal. “Tenemos deuda con proveedores, lo único que pedimos es que nos paguen”.