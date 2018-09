Alcantarillas enemigo de todos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Tuxtla Gutiérrez, es la única ciudad de Chiapas, que presenta mayor problema en vialidad, lo que ha ocasionado que los baches, alcantarillas y otros; sean enemigos del peatón como de unidades del transporte y particulares, al caer en ellos.

Sin que se tenga un dato real, se calcula por parte de taxistas, un promedio de 15 mil baches en la capital, tomando en cuenta que son 800 colonias, es de mencionar que los reportes se han hecho al ayuntamiento, pero estos solo arreglan unos y dejan que se abran más.

No hay una atención correcta a la problemática, José Antonio Jímenez, dijo que cayó en una alcantarilla y esta se encontraba transitable días atrás, luego pasó y se vino abajo, el problema es que nadie quiere responsabilizarse de los daños que ocasiona a las unidades.

Por otro lado, algunas personas recordaron, haber caído de igual forma, al caminar lamentablemente pisaron una alcantarilla o tapas, sin pensar que no están en condiciones y se han ido al fondo, lo que ocasiona que las cosas estén muy mal en la capital del Estado de Chiapas.

Es de mencionar que no es la primera ocasión en que esto ocurre, sin embargo, en las dos últimas semanas, se ha recrudecido, lo que pone en tensión a la ciudadanía, porque puede suceder a alguien más, lo que puede también conducir a que un menor o adulto mayor, pierda la vida o se fracture.

En el gobierno anterior, se adoptó que cuando se presentara un accidente por estos hechos, el ayuntamiento respondería, sin embargo eso quedó en el olvido, debido a que hay muchos daños causados y el dinero no les alcanza para poder atender las denuncias ciudadanas.