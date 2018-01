Alfredo Kanter, el precandidato de Morena que desconoce el trabajo de MVC

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 18 de enero (El Estado).-Luego de registrarse como precandidato para buscar la gubernatura de Chiapas a través de la coalición: Partido del Trabajo (PT), Partido Encuentro Social (PES) y Morena, Alfredo Kanter Culebro, dijo desconocer el trabajo que Manuel Velasco Coello ha realizado al frente del gobierno estatal.

“No tengo ninguna opinión de nadie que yo no conozca, no he estado en el gobierno, no conozco exactamente qué para yo poder juzgar…”, dijo.

Durante su presentación como aspirante al principal cargo dentro del Poder Ejecutivo, se limitó a exponer el proyecto nacional de Andrés Manuel López Obrador, por lo que reconoció que aún no cuenta con un proyecto completo para sacar adelante al estado que pretende gobernar.

En su discurso, Kanter Culebro se presentó como empresario y licenciado en materia económica, además de no reconocerse como político; Expuso que, para él, el crecimiento del país se dará al conjugar todos los sectores económicos contando con voluntad y amor al prójimo.

Precisó que para poder mejorar la situación económica, social y política es necesario un diagnóstico, pero dijo no contar con uno (propio) para Chiapas. Cabe hacer mención que restan menos de seis meses para que se lleven a cabo las elecciones en las que los chiapanecos y las chiapanecas tendrán la oportunidad de elegir a quien consideren como la mejor opción para gobernar el estado.

“Para poder mejorar todas las cosas tenemos que hacer un diagnóstico y eso no lo he hecho para saber dónde estamos mal (…) estoy seguro que no en todo estamos mal, porque tenemos hombres y mujeres que dan el corazón y eso es lo más rico que tiene Chiapas…”

Aunque aseguró haber visitado toda la geografía estatal en tres ocasiones, todo el tiempo se limitó a hablar de la confianza y el proyecto de López Obrador.