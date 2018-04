Alto a hostigamiento a líderes pide CNPA

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La persecución de liderazgos sociales por parte del gobierno federal y estatal, son una constante, en contra del quienes deciden alzar la voz, para defender sus derechos, dijo Daniel Zúñiga Maldonado, vocero de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

Para el dirigente campesino, en ocasiones no solo son las autoridades, también lo es la iniciativa privada (IP), quienes atacan a los maestros de la Sección VII, a los estudiantes, a los campesinos, indígenas y a todos aquellos que se sienten agraviados por el gobierno.

Por eso se dieron apoyar para este 30 de abril, 1 y 2 de mayo, a los maestros, la Coordinadora se sumará a las movilizaciones que con motivo del Primero de Mayo (Día Internacional del Trabajo), lo que hará que se fortalezca no solo al sector obrero y sindical, sino que además el gobierno entienda que está mal en su proceder.

El atacar a los dirigentes, aunque no da nombres; si dejó en claro que lo que se hace por parte del gobierno, es inhumano, cruel, una de las garantías sociales, es precisamente el respetar las denuncias, la libertad de expresión está consagrado, pero el gobierno no lo acepta.

De ahí que llamó a todos los candidatos desde la Presidencia de la Republica a los municipales, y crear una agenda proselitista de los candidatos a la Presidencia de la República, es indispensable conocer cómo será su gestión de llegar al poder; es decir, cuestionó, contemplarán la represión para mitigar las protestas por las malas políticas públicas que impulsen.

Así mismo habló de la continuidad de las movilizaciones de la CNPA MN en demanda de la liberación de más de un centenar de presos políticos, Daniel Zúñiga Maldonado detalló que será el próximo 30 de abril cuando estas organizaciones campesina afiliada también el FICAM apoyará a la CNTE.