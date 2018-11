Alto al pirataje o lo haremos por mano propia

ASICh

Transportistas concesionados se pronunciaron por un ya basta del pirataje, alto a la competencia desleal que afecta la economía de los que cumplen con la ley, y dieron ultimátum a las autoridades para frenar el flagelo al miércoles de esta semana o ellos lo harán por mano propia.

En conferencia de prensa, teniendo a cientos de sus compañeros afectados, Luz Macrina López Bernal de la Ruta 69, acusó al secretario de Transportes en Chiapas de no cumplir el compromiso de llevar a cabo operativos para someter o poner en las rutas invadidas, que son más de 63 de las 127 reconocidas.

Nos están pisoteando nuestros derechos, por lo que vamos a detener por nuestra cuenta a esas unidades, pase lo que pase, y de esto responsabilizan a la Secretaría de Transportes, al gobierno en general.

Al grito de fuera piratas! de sus compañeros transportistas, Bersaín Miranda Borraz, presidente del Movimiento Nacional Taxista y Transporte en General, sostuvo que respaldan a los chiapanecos que están siendo afectados por quienes andan brindando el servicio con unidades no registradas y placas de particulares.

Señaló que es lamentable que los transportistas que cumplen con la ley, pagan impuestos y generan empleos no encuentran garantías por parte de las autoridades, lo cual es preocupante porque pudieran darse enfrentamientos.

La ley en materia de transportes en Chiapas es letra muerta, porque los piratas se desplazan con la complacencia de las autoridades, inclusive teniendo terminales atrás del Palacio de Gobierno, como lo tiene la MOCRI, una de las organizaciones sociales que ahora se ha metido hasta en el transporte con la protección de políticos y funcionarios.

Hay amasiato entre funcionarios y estas organizaciones, como también la AMOTAC, subrayó.

Precisó que como transportistas concesionados no están en contra del otorgamiento de concesiones, pero exigen que se haga estrictamente apegado a derecho, para hacer justicia al verdadero transportista, por lo que piden se haga en sesiones públicas.