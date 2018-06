Amenazan en Terán con quemar a ladrones

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- habitante de la delegación Terán, dieron a conocer que si personas aparecen muertas en sus colonias, fueron ellos mismos y que lo hicieron porque la policía nunca llegó a resguardar a la población, ante la ola de robos a ciudadanos, los muertos serán los delincuentes.

La organización se empezó a dar, no solo están armándose, sino que además, están con cámaras y celulares, para tomar fotos a quienes no son de la zona, para así ir por ellos, en caso de intentar agredir la tranquilidad de los vecinos, ya hicieron su parte a la policía, pero este nunca cumplió.

Dijeron que el Grupo Omega y todos los que lo integran en reiteradas ocasiones se les ha pasado el dato de los asaltos que realizan sujetos a bordo de motocicletas, esto en diferentes puntos de la ciudad, ya se cansaron, ahora están dispuesto a todo, dijeron de manera anónima.

Los puntos de mayor asalto y robo son en Loma bonita, San José Terán, CCI, Montecristo, El Manguito y circunvecinas de esta capital, estos delincuentes han estado atracando a salto de mata y es a plena luz del día, que se acuse de recibo este llamado, pues en cada colonia ya existen lonas con advertencia.

Para cuando se capturan a los malhechores, los ciudadanos están hartos de este peligro que a diario se corre, no queda de otra que tomar Justicia por Propia Mano y como les vaya a los tipos y si alcanzan a ser rescatados, y sabrán como autoridad qué medidas tomar.

El pueblo dice, no van a denunciar a nadie si se defiende el interés del pueblo, ellos opinan que con unos diez muertos, los delincuentes pensarán mejor, si es que se quieren arriesgar a salir vivos de las colonias, por lo pronto ya se tiene fotografías de los primeros que podrían linchar.