América tropezó en su debut en el Apertura 2018 luego de caer por 2-1 ante Necaxa en el Estadio Victoria

Los Rayos fueron capaces de desnudar las debilidades de las Águilas en la Fecha 1. El equipo de Miguel Herrera falló en la zona defensiva y eso lo aprovecharon los locales para quedarse con los tres puntos.

Tanto Emanuel Aguilera como Bruno Valdez pasaron problemas para asentarse en el terreno de juego, al igual que Luis Reyes y Paul Aguilar por los costados, quienes le permitieron de todo a Víctor Dávila, el más peligroso de los Rayos.

Apenas en el minuto 4, Dávila se elevó para ganar un cabezazo que no terminó en gol gracias al manotazo oportuno de Agustín Marchesín.

Tras esa llegada, Necaxa se tiró metros atrás y esperó al América, pero el equipo de Herrera no fue capaz de crear peligro. En cambio perdió balones y uno de ellos cayó en los pies de Dávila, quien se escapó por el centro, recortó a Valdez y disparó fuerte para poner el 1-0.

América no reaccionó, Necaxa tampoco bajó a su intensidad y de milagro no extendió su ventaja en la primera parte.

Ya para el segundo tiempo, El “Piojo” le dio ingreso a Oribe Peralta para que acompañara en el ataque a Roger Martínez y Henry Martín.

Las Águilas recuperaron el balón, Andrés Ibargüen ganó protagonismo y en el 71’ habilitó a Roger, quien disparó de media vuelta para anotar el tanto del empate en su estreno en la Liga MX.

Pero América apenas y saboreó el gol.

Pronto Necaxa repitió la dosis. Otro error de la zaga azulcrema y el acierto de Dávila al asistir a Brian Fernández, quien venció a Marchesín con un tiro por abajo para sellar el 2-1 Final.

Con este triunfo el equipo de Marcelo Michel Leaño, quien se estrenó también como estratega de Primera División, cosechó sus primeros tres puntos del semestre.