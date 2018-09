AMLO debe eliminar corrupción en el campo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Si Andrés Manuel López Obrador, logra eliminar la corrupción en el campo; los campesinos podrán dejar de ser pobres, pues habrá inversión y se logrará que las condiciones sean distintas para México, expresó José Luis González Aguilera, dirigente del Congreso Agrario Permanente (CAP).

Todo se empezará a ver desde el primer día en que Obrador tome poseción, desde ahí las cosas se podrán entender de mejor manera, hay esperanzas, pero también hay incertidumbre, no saben si el nuevo gobierno ha entendido la situación y sabrá realizar su plan de acción.

En Chiapas, una característica, es la constante toma de la SEDATU, SAGARPA, SEDESOL, dependencias federales que no cumplen con el campesinado, todo esto hace que las condiciones sean las de siempre, llena de pobreza y muerte en los más pobres que son ellos.

La distribución del Presupuesto de Egresos debe ir a quienes tienen más necesidad porque “si los recursos son para los campesinos que les llegue, que ninguna organización los rasure, porque no es justo que le quiten recursos estratosféricos a los proyectos como el 50 por ciento”.

Por ello, dijo, el reclamo “justo” de Andrés Manuel López Obrador y del próximo Secretario, Víctor Villalobos es que los recursos lleguen al campo.

Sin embargo, dejó en claro que el Congreso Agrario Permanente desea una relación constructiva y en ese sentido se apoyará la política agropecuaria del Presidente, Andrés Manuel López Obrador en la medida en que éste apoye a los campesinos “jodidos” donde no suceda como pasa actualmente que los “funcionarios piensan que los programas hay que rasurarlos desde las oficinas centrales de Sagarpa porque muchos directores creen que son para ellos y no para los productores”.

Detalló que actualmente con 6 u 8 integrantes se crea una Asociación Civil por lo que el CAP propone que las organizaciones campesinas demuestren una militancia, en 17 estados por lo menos y 50 mil agremiados para acceder al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable de la Sagarpa porque actualmente éste está pervertido.

Indicó que es momento ir al Registro de Organizaciones Campesinas así como por la depuración de funcionarios en Sagarpa para que no “rasuren los proyectos y dar a conocer las organizaciones que han incurrido en corrupción para que no se generalice.

Indicó que la relación con organizaciones campesinas “las vemos como componente importante en organizar a los productores además de mantener los precios de garantía para pequeños y muy pequeños productores de granos a fin de aumentar las cosechas en dos o tres ciclos agrícolas.

Víctor Villalobos aseguró que el Gobierno del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, garantizará apoyos para productores de maíz a fin de que compitan con sus homólogos estadounidenses que son altamente subsidiados por su gobierno, pues de lo que se trata es que dejen de ser productores de subsistencia y obtengan utilidades al término de cada ciclo agrícola.